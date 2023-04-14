Витік секретних документів США: Угорщина таємно допомагає Україні зі зброєю, — Politico

В одному з таких документів зазначається, що Угорщина могла дозволити використати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї.

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Угорщина, скоріше за все, таємно допомагає Україні поставками зброї від партнерів. Про це повідомляє Politico сьогодні, 14 квітня, із посиланням на "злиті" документи Пентагону.

В одному з таких документів зазначається, що Угорщина могла дозволити використати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї. Зокрема, там йдеться про те, що "українські пілоти перелетять на переданих Хорватією вертольотах через повітряний простір Угорщини".

Видання зазначає, що, судячи з цих документів, логістика зброї із Заходу не завжди відбувається так, як повідомляється в пресі.

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не лише показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, а й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені автошляхами або рейками до Польщі", — йдеться у статті.

При цьому, сьогодні, 14 квітня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані.

13 квітня видання The Guardian повідомило, що Конгрес США готує законопроєкти щодо санкцій проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Віктора Орбана. Розробка цього закону пов'язана із стрімким погіршенням двосторонніх відносин Угорщини та США.

23 березня агентство Reuters процитувало заяву глави офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана. Чиновник виключив ймовірність арешту Путіна на угорській території.

Щодо "зливу, сьогодні з'явилася інформація, що в документах Пентагону зазначено, що 22-а бригада елітного спецназу ГРУ разом із двома бригадами зазнала втрат на рівні 90-95%. Це вплине на можливості РФ використовувати спецпризначенців не лише в Україні, а й у світі.

12 квітня згідно з одним із документів Пентагону, які витекли до мережі, стало відомо, що на території України діє спецназ країн Заходу.

11 квітня видання The Hill написало, що найбільший за останнє десятиліття витік інформації з американських військових джерел завдає серйозного удару по військових зусиллях України, створюючи загрозу для розвідки Києва перед очікуваним контрнаступом навесні 2023 року.