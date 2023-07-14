Нужны помехи в 1 МВт: эксперты рассказали, как можно "поджарить" электронику бомбы ФАБ-500

На Западе существует система AN/ALQ-218, которая имеет мощность до 2 МВт и может вывести из строя российскую авиабомбу, оснащенную универсальным модулем планирования и коррекции. Такие системы могут устанавливаться на истребители F-16.

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В сети появились фотографии электронной "начинки" российской авиабомбы ФАБ-500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Как выяснилось бомба имеет антенную решетку малогабаритного приемника "Комета-М", который обеспечивает беспрепятственную связь и корректировку авиабомбы даже при наличии систем РЭБ. О том как можно вывести из строя российскую бомбу рассказали 14 июля обозреватели Bulgarian Military.

ФАБ-500

Российская авиабомба ФАБ-500 представляет собой фугасную бомбу массой 500 кг, которая сбрасывается из бомбардировщиков с высоты до 10 км, что затрудняет ее обнаружение. Она известна своей точностью и разрушительной силой, что делает ее грозным оружием в арсенале ВС РФ, считают авторы материала.

Бомба оснащена парашютом, который замедляет ее спуск, позволяя отклоняться от курса и уходить от средств ПВО. Кроме того, FAB-500 может оснащаться УМПК и различными системами наведения, в том числе лазерными и GPS, что еще больше повышает точность и эффективность ее применения.

Российская авиабомба ФАБ-500 с УМПК

Что такое "Комета-М"

Российская адаптивная антенная решетка "Комета-М" представляет собой сложную радиолокационную систему, предназначенную для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Это высокотехнологичная система, которая использует современные алгоритмы и методы обработки сигналов для обеспечения точного и надежного сопровождения целей.

Система способна обнаруживать и сопровождать несколько целей одновременно, что делает ее идеальным решением для военных задач.

Система "Комета-М" рассчитана на работу в самых разных условиях, включая сложные погодные условия и высокий уровень электромагнитных помех. Но ключевой ее особенностью является способность адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. В системе используется сложная антенная решетка, которая может динамически перенастраиваться для оптимизации работы в зависимости от текущих условий эксплуатации.

Электроника ситсемы "Комета-М"

Чем можно вывести из строя

По данным различных источников, пишут обозреватели, для противодействия работе такой системы необходимо иметь источник помех мощностью 1 МВт. Кроме того расстояние, с которого можно "поджарить" систему авиабомбы ФАБ-500 составляет не более 10 км.

Обозреватели задаются вопросом, существуют ли на Западе системы РЭБ такой мощности и какие средства способны противодействовать "Комете-М". Прежде всего — это одна из самых мощных систем AN/ALQ-249 Next Generation Jammer, однако она находится на стадии разработки и еще не принята на вооружение ВМС США.

Истребитель F-16 Фото: Flickr

Еще одной западной системой, способной перехватить российскую авиабомбу ФАБ-500, является система тактических помех AN/ALQ-218, разработанная компанией BAE Systems. Она может устанавливаться на различные самолеты, включая F-16 и F-35. AN/ALQ-218 имеет мощность до 2 МВт и способна глушить широкий диапазон радиолокационных частот.

Таким образом если ВСУ получат от западных союзников самолеты F-16, то теоретически у украинской армии могут появиться средства, способные нейтрализовать российский ФАБ-500, путем выведения из строя электронной "начинки" авиабомбы.

Напомним спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с марта этого года оккупанты участили удары по прифронтовым районам управляемыми авиационными бомбами. По его словам, сбивать российские бомбы в принципе возможно, но сделать это не так просто.