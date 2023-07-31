Помятые и пожеванные: в войска РФ пришла партия негодных установок 2К22 "Тунгуска" (видео)

У шести машин разнообразные поломки — от проблем с двигателем и ходовой, до нерабочих систем наведения и испорченной оптики. Таким образом Минобороны прислало своим бойцам в часть батарею полностью не боеспособных ЗПРК.

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В сети появилось видео, на котором российский военнослужащий жалуется на прибывшую партию зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) 2К22 "Тунгуска". Судя по его словам, ни одна из шести машин не пригодна к боевым действиям. Кадры опубликованы на польском Twitter-аккаунте Aryo.

В ролике голос за кадром рассказывает, как специально записал ролик для некоего Ивана Семенова об исправности систем вооружения в полученных им батареи из шести ЗПРК "Тунгуска". Одна из машин прибыла с нерабочим двигателем и проблемами в ходовой части. В случае с машиной, которой должен был управлять сам автор видео, проблема заключалась в неисправной подвеске, из-за чего передняя часть "Тунгуски" просела.

"Вот шестая Тунгуска, которая к нам приехала. По цвету видно, что с ней все плохо. Она лежит на земле. Она должна была идти на капремонт, вместо этого она приехала к нам. Она вся помятая и пожеванная", — рассказал военнослужащий РФ.

В другом комплексе неисправна задняя подвеска, а также негерметичная трансмиссия, из которой при переключении передач вытекают рабочие жидкости. Как отмечает военнослужащий, потенциальный запуск автомобиля чреват пожаром.

В случае еще с одной "Тунгуской" предполагается отсутствие командирского пульта и узлов, отвечающих за поворот башни.

Единственная "исправная" машина из всей батареи имеет поврежденное оптико-электронное устройство, которое, как ожидается, будет отремонтировано в ближайшее время.

Автор видео делает вывод, что состояние техники его подразделения — это потенциально три машины, которые будут пригодны к эксплуатации после дополнительного капитального ремонта, а он займет от нескольких месяцев до полугода. При этом все шесть машин пришли на передовую после капитального ремонта, но в итоге пять машин оказались с различными неисправностями и один "труп", не поддающийся ремонту вообще.

"В итоге ни одна машина у нас сейчас в батареи не боеспособна. Вот так Минобороны нам дает такую технику", — сказал военный добавив, что в других подразделениях, где используются зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" подобные проблемы.

Ранее в "Ростехе" заявили, что компания завершает работу над модифицированным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-СМ-СВ". Новая версия в некотором смысле будет представлять собой возврат к концепции системы 2К22 "Тунгуска".