Принудительно мобилизуют: кого из мужчин могут вернуть на воинский учет после отсрочки

Согласно законодательству, снятые с воинского учета призывники, военнообязанные и резервисты обязаны снова стать на учет после того, как исчезнут обстоятельства, из-за которых произошло снятие. После этого они снова подлежат мобилизации.

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С начала 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение без перерывов. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на военную службу. В рамках изменений в законодательстве, касающихся учета и мобилизации, некоторых граждан могут вернуть на учет и призвать для службы в случае необходимости. Об этом говорится в материале издания "NV".

Всеобщая мобилизация и введенное военное положение в Украине были продлены до 15 ноября 2023 года. В соответствии с этими мерами, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть вызваны на военную службу. Для подтвержения мобилизации необходимо, чтобы личность соответствовала требованиям по состоянию здоровья и могла выполнять воинские обязанности.

В конце августа 2023 года в Украине произошли изменения в Расписании болезней, утвержденном приказом № 402 Министерства Обороны, что привело к сокращению списка болезней и состояний, при которых гражданин считается непригодным для военной службы. Президент Украины Владимир Зеленский дал указание проверить все решения Военно-врачебных комиссий о негодности, принятые с 24 февраля 2022 года.

В результате решений Военно-врачебных комиссий о непригодности для военной службы возможно исключение из воинского учета. В свете изменений, внесенных приказом № 490, предусматривается возможность пересмотра решений ВВК. Это означает, что некоторые лица, которые были исключены из воинского учета, могут быть возвращены на учет в случае пересмотра их статуса согласно этим изменениям.

Как возвращают на воинский учет

В 23-й статье Закона Украины "О подготовке и проведении мобилизации" перечислены категории граждан, которые могут рассчитывать на получение отсрочки. Следует отметить, что лица, выведенные из воинского учета, не включаются ни в одну из вышеперечисленных категорий, описанных в данной статье.

Призывники, военнообязанные и резервисты, снятые с воинского учета, обязаны вновь зарегистрироваться в учете после того, как исчезнут обстоятельства, которые послужили причиной их снятия. Обычно с воинского учета снимают таких мужчин, которые:

С воинского учета призывников

отбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

отбывают на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получают воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекращают альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

которые выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

С воинского учета военнообязанных

отбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

отбывают на срок более трех месяцев за пределы Украины;

других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины;

С воинского учета резервистов

отбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;

принятые на службу в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

которые отбыли на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

После получения повестки, лица, которые ранее были сняты с воинского учета, обязаны явиться в ТЦК для уточнения своих данных. Если основание для снятия с воинского учета все еще существует, это может быть просто процедурой уточнения данных.

Однако, если у лица уже не существует оснований для снятия с воинского учета (например, если они достигли возраста, когда должны были быть включены в воинский учет), руководитель ТЦК может принять меры по возвращению такого лица на воинский учет. В некоторых случаях, если лицо не является на уточнение данных или не выполнило свои воинские обязанности, им может быть выписан штраф за нарушение правил учета.

Исключенные с воинского учета — возврат и мобилизация

Исключение из воинского учета означает, что лицо перестает подпадать под категорию военнообязанных или резервистов. В отличие от этого, снятие с воинского учета является временной мерой и может происходить, например, при изменении места регистрации, места проживания, временном выезде за границу или отбывании наказания за незначительное правонарушение. Процесс снятия с воинского учета обязывает обратиться за повторной регистрацией в учете, иначе это будет расцениваться как нарушение правил воинского учета. Лица, которые были исключены из воинского учета, не обязаны вновь зарегистрироваться, так как они уже не рассматриваются как военнообязанные.

С воинского учета исключаются такие мужчины:

кто ранее был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

кого по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе в военное положение с исключением с воинского учета;

кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

военнослужащие или военнообязанные, которые умерли;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину;

Среди всех групп, включая тех, кто был признан непригодным к военной службе по медицинским причинам и исключен из воинского учета, существует возможность восстановления на учете, если они пройдут повторное медицинское обследование перед вышестоящей военно-врачебной комиссией, чем уровень комиссии, которая изначально приняла решение об их негодности.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что некоторые военнообязанные мужчины могут выехать за границу во время войны. Адвокат Марина Бекало отметила, что речь идет о гражданах, которые были исключены из воинского учета. Для пересечения границы им необходимо иметь специальную отметку в военно-учетном документе.