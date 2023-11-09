Независимость Украины в военном производстве остается под вопросом, — эксперт (видео)

Игорь Козий обратил внимание на лицензионное производство дронов на мощностях "Укроборонпрома". По его словам, такая ситуация может говорить о нулевом научном и производственном потенциале госпредприятия.

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На мощностях государственного концерна "Укроборонпром" развернули лицензионное производство FPV-дронов частных компаний. В связи с этим возникает вопрос, насколько Украина с каждым годом зависима от западных партнеров в плане производства вооружения. На этот вопрос ответил Фокусу военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Собеседник издания отметил, что Украина предпринимает попытки, чтобы в этом аспекте становится независимой, однако существует зависимость от частных оружейных компаний.

В конкретном случае, что касается производства беспилотников, речь идет государственном предприятии, которое должно было иметь свой научный и промышленный потенциал.

"Укроборонпром существует очень долго. То есть выходит, что научный потенциал этого учреждения вместе с промышленным потенциалом фактически нулевой. Потому что они вынуждены брать лицензии частных компаний и внедрять их на своих мощностях", — сказал Козий.

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Эксперт обратил внимание, что когда речь идет о независимости в плане производства оружия, то следует понимать, какие именно частные компании — украинские, китайские или западные — сотрудничают с ""Укроборонпромом", однако украинский концерн такой информации не предоставил.

Козий подчеркнул, что вопрос демократического гражданского контроля в плане прозрачности такого сотрудничества является ключевым, но к сожалению только недавно был создан соответствующий парламентский комитет, который будет рассматривать вопросы гражданского контроля.

Игорь Козий о зависимости Украины в плане производства оружия (смотреть с 00:00)

Напомним, заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант 25 октября заявил, что США намерены создать в Украине промышленную базу для быстрого наращивания военного производства. Реализация такого проекта обеспечит Украине большую автономность и независимость от западных поставок вооружения независимо от сроков вступления в НАТО.