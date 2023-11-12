Асимметричная война. Как организовать силы сопротивления в тылу врага

Цель тыловых сил очевидна из названия — это заранее назначенные оперативники, которые планируют залечь на дно, выжить и в конечном итоге действовать в тылу наступающего противника. О том, как это сделать и какие модели Сил сопротивления существуют, рассказывает полковник США в отставке Брайан Петит.

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Мучительное наступление украинских войск летом 2023 года стало страшным зрелищем для малочисленных государств, разрабатывающих свои оборонительные стратегии против России или Китая. Малые страны, подвергшиеся вторжению численно превосходящего противника, просто не обладают достаточной боевой мощью для победы в общевойсковом бою. Чтобы свести на нет это превосходство, государствам с меньшим количеством оружия требуются асимметричные варианты сдерживания и защиты. Если сдерживание не срабатывает, а оборона дает трещину, остается мало вариантов предотвратить укрепление контроля противника. Одним из иррегулярных вариантов, который все чаще встречается в планах обороны малых государств, являются так называемые тыловые силы.

Фокус перевел статью Брайана Петита о том, что делать с силами сопротивления во вражеском тылу на войне.

Цель тыловых сил очевидна из названия — это заранее назначенные оперативники, которые планируют залечь на дно, выжить и в конечном итоге действовать в тылу наступающего противника. Оставшиеся в тылу силы могут замедлять продвижение, выигрывать время, наносить потери, вносить сумятицу и психологически деморализовывать наступающего противника. В военном смысле это задержка, а не механизм победы. Как правило, но не всегда, силы, остающиеся в тылу, представляют собой организации типа коммандос, действующие тайно.

Цель тыловых сил очевидна из названия — это заранее назначенные оперативники, которые планируют залечь на дно, выжить и в конечном итоге действовать в тылу наступающего противника

Инвестиции в "остающиеся в тылу" силы растут, но остаются предметом споров. Сама концепция предполагает неудачу. Создание тыловых сил подразумевает, что государство не сможет остановить захватчика на своих границах, а также признает, что контратаки не смогут изгнать оккупанта. Вложение средств в силы сдерживания, каким бы благоразумным оно ни было, сигнализирует о том, что оккупация возможна или вероятна, а этого государства не желают признавать. Несмотря на это, страны НАТО в Восточной Европе, такие как Эстония, Латвия, Литва и Польша, а также неприсоединившиеся страны, такие как Грузия и Тайвань, разрабатывают новые стратегии национальной обороны и сопротивления всего общества. Все они сталкиваются со значительно превосходящим противником. Ни одна из них не может позволить себе паритет сил. Все они рассматривают или уже применяют концепцию тыловых сил.

В данной статье представлена схема принятия решений в отношении сил, остающихся в тылу, и рассматривается единственное решение, которое редко проверяется в варгеймах и которое трудно воспроизвести в учебных сценариях: когда силы, остающиеся в тылу, должны оставаться и сражаться или бежать и уклоняться. После определения типов сил, остающихся в тылу, описываются четыре "оккупационные" обстановки, различающиеся методами оккупантов. К ним относятся обезглавливание, умиротворение, порабощение и освобождение. Данная схема разработана для того, чтобы помочь лидеру сопротивления или советнику сил, остающихся в тылу, принять решение: остаться или уйти?

Типы тыловых сил

Силы сопротивления делятся на две общие категории. Первая — это специализированные военные подразделения, такие как группы дальней разведки, которые остаются в тылу для ведения разведки и оказания помощи в захвате целей. Эти подразделения представляют собой небольшие ударные группы, которые свободно перемещаются по оккупированным территориям и создают хаос в тылу противника. В качестве примера можно привести операции британской Специальной авиационной службы в Северной Африке в 1942 году против "Африканского корпуса" Эрвина Роммеля. В период холодной войны к этой категории относились группы тыловых ударов, предназначенные для воздействия на стратегические объекты внутри оккупированной противником территории путем налетов, диверсий или подрывов. Часто эти операции не были односторонними. Они предназначались для оказания помощи местным партизанским отрядам или для работы с ними.

Силы сопротивления делятся на две общие категории

Воинская часть, в которой я прослужил десять лет, — 10-я группа спецназа (воздушно-десантная) — является одним из таких подразделений. 10-я группа была сформирована в 1952 году и направлена в Западную Германию для выполнения задач по поддержанию порядка. Группы спецназа должны были оставаться в тылу после вторжения Советского Союза в Центральную Европу. Задача заключалась в организации и управлении сетями партизанского сопротивления, которые должны были наносить ущерб советским тыловым эшелонам. Засекреченные планы, ставшие артефактами холодной войны к тому времени, когда я прочитал их в 1997 году, так и не были приведены в действие. Были ли эти группы спецназа из 12 человек действительно готовы к выполнению такой миссии? Мы не знаем. Эти идеи и организации не были проверены на практике.

Вторая организация или группа организаций — это теневая, заранее подготовленная тайная сеть, управляемая разведывательными организациями, которая организует сопротивление граждан. Эти сети поставляют разведывательную информацию, распространяют пропаганду или участвуют в прямых действиях, таких как диверсии и саботаж. Французские отряды сопротивления времен Второй мировой войны являются типичным примером такого подхода, но с одной фатальной оговоркой: они не были заранее продуманы. Французские ячейки сопротивления представляли собой разрозненные инициативы, сформировавшиеся после капитуляции Франции 17 июня 1940 года. Несмотря на мужество и героизм, отряды французского Сопротивления организовались только после падения Франции. Географически разбросанные, идеологически отличные и совершенно не скоординированные, французские группы Сопротивления так и не смогли бросить серьезный вызов оккупационным немецким войскам. Немецкая консолидация была полной и окончательной уже через шесть недель после вторжения.

Четыре условия оккупации

Как адъюнкт Объединенного университета специальных операций, преподающий эти концепции и стратегии, я заметил, что инвестиции в силы, остающиеся в тылу, — это гамбит с особенностями принятия решений, которые лежат за пределами большинства доктринальных рамок. В этом контексте классификация оккупационной среды по четырем категориям может помочь в принятии решения "оставаться или уходить".

Независимо от того, как государство формирует свои силы, остающиеся в тылу, или планирует их задействовать, именно условия оккупации в действительности диктуют принятие решения. Силы, остающиеся в тылу, не предназначены для участия в состязании воли или действий в соответствии с доктринальным шаблоном. Это контрудар, предназначенный для атаки на узкий спектр уязвимых мест оккупационной власти. Таким образом, именно поведение оккупационных сил в большей степени, чем сами тыловые силы, диктует действия. Оккупационная среда включает в себя силы, методы и репрессивные меры, которые оккупант использует для контроля над территорией, ресурсами, инфраструктурой и людьми.

Обезглавливание

Первый сценарий, в котором могут остаться тыловые силы, — это стратегия обезглавливания территории с последующей сдержанной военной оккупацией. Захватчик исходит из того, что существующий аппарат безопасности можно заставить, принудить или быстро перекроить, чтобы он принял новый режим с минимальными потрясениями. Существующие структуры, модели поведения и организации могут остаться на своих местах, что избавит захватчика от необходимости привлекать дорогостоящие оккупационные силы. Конечно, часть населения будет перемещена, депортирована или подвергнута судебному преследованию, но надстройка сил безопасности не претерпит радикальных изменений.

Существующие структуры, модели поведения и организации могут остаться на своих местах, что избавит захватчика от необходимости привлекать дорогостоящие оккупационные силы

В такой обстановке потенциальные силы, остающиеся в тылу, могут отслеживать переходные процессы, такие как смена и фракционность в силовых структурах. Затем тыловые силы могут провести аналитическую оценку своей политической ориентации и выживаемости. Заимствуя опыт революционных повстанческих групп, тыловые оперативники могут определить, подходит ли данный конкретный момент для малозаметных действий, таких как организация и планирование, или же необходимм хаос для агрессивных действий, которые могут помешать консолидации контроля. Стратегии обезглавливания привлекательны для имперских государств тем, что обещают быструю победу, ограниченные потери и недорогую войну. Вторжение США в Панаму в 1989 году имело целью изгнать панамского лидера Мануала Норьегу и "поменять руководство", сохранив при этом аппарат безопасности в значительной степени нетронутым. Советское вторжение в Афганистан в 1979 году также было операцией по обезглавливанию. Советский Союз сверг афганское правительство в результате государственного переворота при поддержке относительно легких сил вторжения, насчитывавших 30 тысяч военнослужащих. При такого рода вторжениях (и оккупациях) дисциплинированные силы, остающиеся в тылу, имеют все шансы уклониться и действовать. Если только они не появятся в списке целей оккупантов, проводя громкие операции или кампании в СМИ, оставшиеся в тылу силы могут оставаться сплоченными боевыми единицами.

Умиротворение

Второе потенциальное условие, при котором тыловые группы могут успешно оставаться на месте, — это когда оккупационные силы намерены умиротворять или успокаивать население, а не господствовать и терроризировать его. Такой тип оккупации ограничивает насилие — либо в силу своей этики, либо исходя из убеждения, что чрезмерное насилие будет контрпродуктивным.

Эта модель примерно соответствует военному подходу США в Ираке в 2003 году, когда разгром иракской армии (якобы) должен был обеспечить покорность иракского населения. Когда иракское население начало самоорганизовываться против американских оккупационных сил, США ограничили применение насилия, рассчитывая на то, что противоядием станет новое иракское правительство. Как только иракское население ознакомилось с методами коалиционной оккупации, отдельные иракцы решили, что они могут набирать, собирать и бороться с коалицией и зарождающимися иракскими силами безопасности. Выжидающие иракцы вскоре сформировались в движения сопротивления или присоединились к ним. К концу 2004 году коалиция во главе с США (в которой я служил офицером спецназа) потеряла инициативу. Семь лет спустя, в 2011 году, американские войска покинули Ирак — сверхдержава отступила.

Когда иракское население начало самоорганизовываться против американских оккупационных сил, США ограничили применение насилия, рассчитывая на то, что противоядием станет новое иракское правительство

Такой тип оккупационной обстановки благоприятствует остающимся в тылу силам, поскольку они могут быстро определить узкий спектр поведения (акты террора, насилия, диверсии), которые привлекают внимание оккупационных сил. Такое оперативное пространство позволяет обдумать подходящую стратегию, план и метод пребывания в тылу.

Порабощение

Третий тип оккупации — порабощение. Это жестокий сценарий, но и в нем силы, остающиеся в тылу, могут успешно организоваться, несмотря на насильственные и репрессивные меры.

В Польше во время Второй мировой войны оккупировавшие ее немцы стремились превратить значительную часть польского населения в долгосрочную рабочую силу. Те поляки, которые не были убиты или умерли от голода, попадали в рабство. Таким образом немецкий режим стремился эксплуатировать польских трудящихся для укрепления немецкой военной промышленности. Такой метод оккупации позволил создать "Польское подпольное государство", оснащенное вооруженным компонентом.

Организационная модель "Польского подпольного государства" легла в основу современной доктрины спецназа армии США по сопротивлению. Эта американская доктрина, в свою очередь, легла в основу "Оперативной концепции сопротивления" — руководства, которое стимулировало создание сил сопротивления в Восточной Европе и вокруг Черного моря. В этой модели сопротивление состоит из четырех компонентов: подполья — мозга и нервной системы сопротивления; вспомогательного звена — сторонников и граждан, выполняющих вспомогательные функции; вооруженного звена — партизанских отрядов; и общественного звена — политического лица и голоса движения.

В 2023 году оккупированные части Украины напоминают оккупацию с порабощением

В 2023 году оккупированные части Украины напоминают оккупацию с порабощением, даже если Российская Федерация не проводит (и не может проводить) массовое принуждение украинцев на оккупированных территориях, как это делала Германия в Польше. На тактическом уровне это помогает российским оккупантам. Им не нужно обеспечивать благосостояние или поддерживать производительность труда захваченных граждан, а методы репрессий и контроля практически не ограничены. Чем дольше продолжается война, тем больше оккупационные силы превращаются в криминальное и садистское предприятие. Это создает мрачные условия для проведения операций в тылу врага. В таких ситуациях лучшим вариантом для оставшихся в тылу сил является бегство и действия из безопасного убежища или перенос операций в более благоприятные районы.

Освобождение

Четвертое условие, благоприятствующее принятию решения "остаться", — это ситуация, когда у остающихся в тылу есть надежда, что придут освободительные силы и они смогут остаться, не подвергаясь задержанию, депортации или гибели. В оккупированной Франции в 1944 году союзники, такие как американские группы "Джедбург", совместно с французскими отрядами сопротивления предоставляли разведывательную информацию и организовывали диверсии для содействия операции "Оверлорд" — вторжению союзников во Францию. В данном случае решение "оставаться или уходить" принималось в зависимости от предполагаемых сроков и предполагаемого прибытия освободительных сил.

Заключение

Несмотря на свое название, силы, остающиеся в тылу, всегда должны быть готовы к бегству от вторгшихся сил. Перед лицом вторгшегося противника, намеревающегося оккупировать и контролировать территорию, оставаться в тылу может быть в лучшем случае неудачным тактическим выбором, а в худшем — самоубийством. Остающиеся в тылу силы должны выжить, чтобы внести свой вклад. Если силы, остающиеся в тылу, не имеют реальных условий для выживания и действий, они должны быть готовы бежать и сражаться в другое время и другим способом. Современные технологии наблюдения и обнаружения затрудняют укрытие, скопление и действия тыловых сил. Цифровой след — это тактическая проблема, с которой сталкиваются современные концепции остающихся в тылу. Это одна из причин, по которой инвестирование в тыловые силы является гамбитом. Реалистичные варианты применения сил и средств до фактической оккупации в определенной степени неизвестны.

Вооруженные силы США заинтересованы в том, чтобы помогать союзникам и партнерам в создании тыловых сил. Тыловые силы дружественных стран, если они грамотно спланированы и организованы государством, являются идеальными партнерами для американских сил специальных операций. Нетрадиционные боевые действия, являющиеся основной задачей Командования специальных операций США, ведутся в партнерстве с местными нерегулярными силами на спорных или оккупированных территориях. Такие нерегулярные силы, как правило, превосходящие по численности и вооружению оккупантов, ведут борьбу в условиях дефицита времени. Для ведения боевых действий, выживания и победы этим группам требуется внешняя поддержка. За последние десятилетия США провели успешные кампании по ведению нетрадиционной войны с Северным альянсом Афганистана в 2001 году, с иракскими курдами в 2003 году и с Сирийскими демократическими силами начиная с 2014 года. Для стран, столкнувшихся с российской агрессией или китайским вторжением, объединение тыловых сил с американскими силами специального назначения дает очевидное асимметричное преимущество. Если это делается до кризиса, наглядно и убедительно, то это также дает эффект сдерживания.

Разработка стратегии применения тыловых сил должна начинаться с сопоставления полезности "остающихся в тылу" сил с ожидаемой (или фактической) обстановкой оккупации. Лица, принимающие решения, должны понимать контекст обстановки, прежде чем принимать решение о вариантах применения сил. Описанные выше четыре вида оккупационной обстановки могут быть использованы при принятии решений лидерами и подразделениями сопротивления.

Об авторе

Брайан Петит — полковник армии США в отставке, преподает и консультирует по вопросам стратегии, планирования, специальных операций и сопротивления. Он является адъюнктом Объединенного университета специальных операций и гостевым научным сотрудником Инициативы по иррегулярным войнам (2023 г.) — совместной разработки Принстонского проекта по эмпирическим исследованиям конфликтов и Института современной войны в Вест-Пойнте.