"Надо быть реалистами": лазерное оружие еще не боеспособно, — контр-адмирал США

В ВМС США призывают адекватно оценивать развитие технологий. Несмотря на имеющиеся образцы лазерного вооружения на кораблях, они еще далеки от боеготовности.

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Военно-морской флот и промышленность должны говорить честно о состоянии разработки лазерного вооружения для кораблей, сказал контр-адмирал Фред Пайл. Об этом сообщает Breaking Defence.

Во время ежегодного симпозиума Ассоциации надводного флота сказал, что военным и промышленности надо быть честными в отношении лазерного вооружения.

"Иногда мы имеем тенденцию давать обещания и не выполнять их. Нам нужно вернуться к тому моменту, когда мы будем интеллектуально честными, когда мы будем честными сами с собой с точки зрения технологических возможностей, чтобы иметь согласованную картину того, как это будет выглядеть, чтобы обеспечить эти возможности", — говорит Фред Пайл.

Он добавил, что 15 лет назад они были в Персидском заливе. Уже тогда на их корабле USS Ponce была лазерная установка, но технология недоступна до сих пор. В издании отмечают, что технология направленной энергии захватывает Пентагон уже на протяжении десятилетий. В портфолио исследований и разработок ВМС существуют многочисленные проекты, которые в той или иной степени достигли реализации.

Один из самых заметных проектов является HELIOS от Lockheed Martin, который установлен на эсминце Preble. Преимуществом лазерного оружия должна быть стоимость выстрела. Ситуация, когда дешевый беспилотник сбивается ракетой за миллион долларов, не имеет смысла. Применение лазерного оружия в теории будет стоить равноценно БПЛА.

"Это требует пространства, веса, мощности и охлаждения, что может быть проблемой для наших нынешних надводных боевых кораблей", — сказал контр-адмирал Пайл.

Расходы на ускорение разработки лазерного оружия планируют заложить в бюджеты 2026-2027 годов. Появление оружия на корабле связано с тем, что они имеют много места, мощные энергоагрегаты и запасы воды за бортом, чтобы решить вопрос охлаждения лазерной установки.

Напомним, 4 января СМИ писали, почему дроны до сих пор сбивают ракетами за миллионы долларов, а не лазером.

Lockheed Martin и RTX разрабатывает лазерные установки для борьбы с БПЛА.