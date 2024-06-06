Россия собирает новые истребители Су-30СМ для ВВС Беларуси: что известно

Всего беларусские воздушные силы должны были получить эскадрилью из 12 самолетов, и первая партия из четырех машин была поставлена в 2019. Однако со второй партией возникли сложности.

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Во время посещения Иркутского авиационного завода президенту Беларуси Александру Лукашенко 5 июня продемонстрировали сборку истребителей для белорусских ВВС. На информационной табличке у фюзеляжа самолета было указано Су-30СМ2, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Кратко об истребителе

Су-30СМ2 представляет собой модернизированную версию Су-30СМ, оснащенную новой всепогодной бортовой РЛС "Ирбис-Э", комплексом средств радиоэлектронной борьбы, двигателями АЛ-41Ф1С (от истребителя Су-35С) и другими усовершенствованиями. В новой модели также расширена номенклатура высокоточного оружия, включая гиперзвуковое.

Система управления вооружением самолета обеспечивает возможность использования авиационных ракет большой дальности Р-37М, которые также используются российскими Су-30СМ2.

Что известно о поставках

В публикации отмечается, что о закупке истребителей Су-30СМ для белорусских ВВС заявлялось неоднократно. Контракт на поставку первых истребителей Су-30СМ был подписан еще в 2017 году, а в ноябре 2019 года 61-я истребительная авиабаза в Барановичах получила четыре самолета. Всего планировалось закупить эскадрилью из двенадцати самолетов.

Однако со второй партией Су-30СМ возникли сложности. С 2020 по 2024 год чиновники Министерства обороны Беларуси неоднократно заявляли о планах закупки и поставки новых истребителей, но этого пока не произошло.

Сборка истребителей Су-30 Фото: X (Twitter)

Хронология заявлений о поставках Су-30СМ

Ноябрь 2020 г.: "Мы продолжим закупку самолетов Су-30СМ — в следующем году планируем купить еще четыре".

"Мы продолжим закупку самолетов Су-30СМ — в следующем году планируем купить еще четыре". Январь 2021 г.: "Уже подписаны контракты на поставку второй партии истребителей Су-30СМ".

"Уже подписаны контракты на поставку второй партии истребителей Су-30СМ". Февраль 2021 г.: "Поставка второй партии самолетов Су-30СМ в Беларусь запланирована на октябрь 2022 года".

"Поставка второй партии самолетов Су-30СМ в Беларусь запланирована на октябрь 2022 года". Апрель 2021 г.: "В ближайшее время ожидается поставка второй партии из четырех истребителей Су-30СМ".

"В ближайшее время ожидается поставка второй партии из четырех истребителей Су-30СМ". Март 2023 г.: "В ближайшее время мы получим еще одну партию самолетов Су-30СМ".

"В ближайшее время мы получим еще одну партию самолетов Су-30СМ". Май 2023 г.: "В этом году мы также ожидаем поставку для авиации — новых самолетов Су-30СМ".

"В этом году мы также ожидаем поставку для авиации — новых самолетов Су-30СМ". Февраль 2024 г.: "В этом году мы планируем получить самолеты Су-30СМ".

Согласно последним публичным заявлениям, белорусские ВВС все же должны получить некоторое количество Су-30СМ в 2024 году. В дальнейшем начнутся поставки Су-30СМ2, которые в настоящее время собираются в Иркутске.

Также было отмечено, что ранее официальной информации о передаче истребителей Су-30СМ2 белорусским ВВС не было.

"Учитывая задержку передачи второй партии Су-30СМ белорусским ВВС, можно ожидать, что первые Су-30СМ2 будут поставлены в 2025-2026 годах", — предположили наблюдатели, уточнив при этом, что основным истребителем белорусских ВВС на сегодняшний день остается МиГ-29.

Важно

Модернизация на $7,5 миллиардов: Индия намерена улучшить парк своих истребителей Су-30

Ранее сообщалось, что российские оружейники установили ракеты большой дальности Р-37М на самолеты Су-30, которые должны перехватывать цели на расстоянии более 300 км.