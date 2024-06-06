Зеленский прибыл в Нормандию и признался, что надеется на высадку десанта в Украине (видео)
Президент Владимир Зеленский заявил, что не против высадки десанта союзников в Украине. Его и первую леди Елену Зеленскую встретили в Нормандии овациями.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Их встретили аплодисментами и овациями. Об этом известно из видеотрансляции мероприятия, проведенной 6 июня Euronews.
На кадрах видно, что представителей Украины встретили объятиями президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон. Один из журналистов спросил Зеленского, надеется ли он на высадку десанта однажды в Украине.
"Да, надеюсь", — признался украинский лидер.
После короткого разговора с Макроном и его женой супруги Зеленские прошли под аплодисменты по красной дорожке к месту проведения торжественного мероприятия.
Свой визит в соцсетях прокомментировал сам Зеленский. Он анонсировал "важные мероприятия и встречи" для укрепления Украины и усиления единства. Празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии он назвал "особым событием", в котором очень почетно участвовать.
"Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", — добавил президент.
Напомним, в Bloomberg предполагали, что во время празднования годовщины высадки союзников в Нормандии президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить о коалиции военных инструкторов для Украины.
В Reuters сообщали, что 5 июня в Париж прибыл президент США Джо Байден. В Белом доме сообщили, что он должен обсудить с Макроном использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине.