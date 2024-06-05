Макрон и Байден планируют обсудить возможность использования 300 млрд активов РФ для Украины

5 июня президент США посетит Францию в честь дня высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, который называется День Д.

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Американский президент Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон намерены обсудить возможность использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что глава Белого дома 5 июня прибыл в Париж по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, который еще называется День Д. Во Франции Байден будет находиться пять дней, проведет ряд встреч и выступит с речью.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, во время визита Байден и Макрон обсудят перспективу использования 300 млрд долларов замороженных российских активов для помощи Украине.

Кроме того, с визитом во Франции также будет находиться президент Украины Владимир Зеленский. В то же время в Белом доме сообщили, что Зеленский встретится с Байденом.

Напомним, что в последнее время партнеры активно обсуждают возможность выдачи Украине кредита на 50 млрд долларов под залог российских активов. Эта инициатива принадлежит Соединенным Штатам, также партнеры активно включились в ее обсуждение. Глава Минфина США сообщила, что это предложение должно быть представлено на саммите лидеров G7 в Италии. Йеллен считает, что доходы от замороженных российских активов составляют от 3 до 5 млрд долларов ежегодно.

17 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина не сможет получить сразу все российские замороженные активы.

Также сообщалось, что США готовы предоставить Киеву кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов, однако помешать этому может Венгрия.