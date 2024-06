Истребитель Saab 37 Viggen: единственный самолет, догнавший SR-71 Blackbird

SR-71 Blackbird, самый быстрый самолет из когда-либо летавших, вышел из эксплуатации несколько десятилетий назад, но его наследие остается непревзойденным даже несмотря на современные истребители, такие как F-22 и F-35.

Во время холодной войны SR-71 выполнял разведывательные миссии над Балтийским морем, известные как "Балтийский экспресс". Шведскому самолету Saab JA-37 Viggen удалось взять на прицел SR-71, что было нетривиальной задачей из-за превосходства Blackbird в скорости.

Фокус перевел статью Майи Карлин о шведском истребителе Saab 37 Viggen.

Шведский летчик Пер-Олоф Элд пять раз успешно перехватывал SR-71.

В 1987 году шведские Viggen также сопроводили потерпевший бедствие SR-71 в безопасное место, что свидетельствует о сотрудничестве во времена холодной войны.

SR-71 Blackbird против Saab 37 Viggen: воздушная схватка времен холодной войны

Самый быстрый из когда-либо летавших самолетов был снят с вооружения несколько десятилетий назад. Когда во время холодной войны появился американский самолет SR-71 Blackbird, его инновационные технологии, электроника и авионика позволили ему совершить невиданные ранее подвиги.

SR-71 Blackbird

Даже с учетом развития современных истребителей, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, наследие Blackbird, способного развивать скорость 3,0 Маха, остается непревзойденным. Лишь один самолет когда-либо смог взять Blackbird на прицел, и этот самолет заслуживает отдельного упоминания: шведский истребитель Saab JA-37.

Как шведский самолет чуть не перехватил Blackbird

Во времена холодной войны самолеты SR-71 должны были летать по одному и тому же повторяющемуся маршруту над Балтийским морем, который называли "Балтийским экспрессом".

Как рассказал бывший летчик JA-37 шведских ВВС Пер-Олоф Элд, "в общей сложности на моем счету пять горячих перехватов SR-71" Фото: SAAB

Шведские ВВС в то время были оснащены платформой Saab J-35F Draken. Его устаревший планер никак не мог сравниться с Blackbird. Но его преемник, Saab J-37 Viggen, имел более совершенную авионику, которая позволяла ему приблизиться к Blackbird в полете.

По сравнению с максимальной скоростью SR-71 в 3,0 Маха, Viggen был все еще относительно медленным, достигая 2,1 Маха. Несмотря на этот разрыв в возможностях, рутинный характер полетов Blackbird в сочетании с превосходным планированием миссии и мастерством летчика привели к тому, что один из шведских истребителей "взял на прицел" Blackbird.

Как рассказал бывший летчик JA-37 шведских ВВС Пер-Олоф Элд, "в общей сложности на моем счету пять горячих перехватов SR-71. Все их можно назвать успешными. Трижды я был визуально обнаружен; в нескольких случаях SR-71 шел наперерез, что было очень полезно, поскольку можно было визуально проверить, в правильном ли месте ты находишься!"

Как только Элду удалось захватить цель, он, конечно же, не стал стрелять. Два самолета просто пересекли траектории и установили визуальный контакт друг с другом.

Saab 37 Viggen также спасал попавший в беду Blackbird

Хотя этот инцидент стал первым в истории успешным перехватом и "взятием на прицел" Blackbird, важно отметить, что американские летчики не пытались уклониться от Viggen, которые были дружественными самолетами. Тем не менее, мастерство и умение шведского летчика впечатляют.

Пара Viggen-Blackbird снова попала в заголовки газет в 1987 году, когда у SR-71 взорвался двигатель и его пришлось сопровождать до земли. Шведские ВВС немедленно направили два своих Viggen на помощь SR-71, который был бы более уязвим для советской атаки при полете на такой низкой высоте. В конечном итоге Blackbird благополучно приземлился в Западной Германии благодаря помощи шведских самолетов.

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.