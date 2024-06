КНДР отправит "инженерные силы" в оккупированный Донецк: сколько это будет стоить России, — ISW

В Южной Корее сообщают, что отряды из КНДР будут якобы заниматься восстановлением Донецкой области.

Северная Корея собралась отправить "строительные и инженерные силы" в оккупированную Донецкую область и сам Донецк. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года. И это обойдется России в 115 миллионов долларов каждый год. Об этом сообщают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) со ссылкой на южнокорейский телеканал TV Chosun.

Южнокорейский телеканал цитирует неназванный источник в правительстве. Отмечается, что граждане КНДР окажутся на оккупированных территориях Украины уже в июле 2024 года.

Сообщается, что в вооруженных силах Северной Кореи имеется 10 инженерных бригад, а телеканал TV Chosun подсчитал, что Северная Корея может ежегодно получать от России до 115 миллионов долларов в неуказанной иностранной валюте, если она направит три или четыре инженерные бригады в оккупированную Украину.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил 25 июня, что США будут "следить" за этим развитием событий, и предположил, что Северная Корея должна "поставить под сомнение" свое решение отправить свои силы в качестве "пушечного мяса" в незаконных действиях России.

Россия и Северная Корея подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня, но президент России Владимир Путин позже попытался преуменьшить важность соглашения и возможность отправки северокорейских солдат в Украину.

ISW отметил, что Россия, похоже, стремится к созданию коалиции дружественных государств, имеющих исторически теплые связи с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка. Но эксперты Института еще не встречали сообщений, которые предполагают, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых операциях в Украине.

Однако инженерная поддержка Северной Кореи может дать возможность российским солдатам, которые заняты на этих работах сейчас, заниматься непосредственной войной, а не восстановлением, или строительством окопов например.

А немецкий обозреватель Юрген Наудитт заявил, что Северная Корея объединит свои Вооруженные силы с российскими оккупантами. Это может произойти уже в следующем месяце. КНДР имеет одну из крупнейших армий в мире, которая состоит из около 1,3 миллиона военных.