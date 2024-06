КНДР відправить "інженерні сили" в окупований Донецьк: скільки це коштуватиме Росії, — ISW

У Південній Кореї повідомляють, що загони з КНДР будуть нібито займатися відновленням Донецької області.

Північна Корея зібралася відправити "будівельні та інженерні сили" в окуповану Донецьку область і сам Донецьк. Вони нібито братимуть участь у так званих відновлювальних роботах у тимчасово окупованих районах Донецької області вже з липня 2024 року. І це обійдеться Росії у 115 мільйонів доларів щороку. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) з посиланням на південнокорейський телеканал TV Chosun.

Південнокорейський телеканал цитує неназване джерело в уряді. Зазначається, що громадяни КНДР опиняться на окупованих територіях України вже в липні 2024 року.

Повідомляється, що в збройних силах Північної Кореї є 10 інженерних бригад, а телеканал TV Chosun підрахував, що Північна Корея може щорічно отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів у незазначеній іноземній валюті, якщо вона спрямує три або чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив 25 червня, що США будуть "стежити" за цим розвитком подій, і припустив, що Північна Корея повинна "поставити під сумнів" своє рішення відправити свої сили як "гарматне м'ясо" в незаконних діях Росії.

Росія і Північна Корея підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство 19 червня, але президент Росії Володимир Путін пізніше спробував применшити важливість угоди і можливість відправки північнокорейських солдатів в Україну.

ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне до створення коаліції дружніх держав, що мають історично теплі зв'язки з Радянським Союзом, включно з Північною Кореєю і В'єтнамом, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку. Але експерти Інституту ще не зустрічали повідомлень, які припускають, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових операціях в Україні.

Однак інженерна підтримка Північної Кореї може дати можливість російським солдатам, які зайняті на цих роботах зараз, займатися безпосередньою війною, а не відбудовою, або будівництвом окопів наприклад.

