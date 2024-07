Лучший ударный вертолет всех времен: история AH-64 Apache

Многие считают AH-64 Apache самым лучшим боевым вертолетом всех времен. Брэндон Дж. Вайхерт рассказал, как появился легендарный вертолет, и какие его особенности.

AH-64 Apache, сыгравший в фильме "Огненные птицы" 1990 года, считается самым мощным боевым вертолетом в арсенале армии США.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о лучшем американском ударном вертолете AH-64 Apache

Разработанный с учетом неудач вьетнамской войны и предназначенный для ближней воздушной поддержки в боях против бронетехники, Apache может похвастаться мощной 30-мм пушкой, ракетами Hellfire и передовой авионикой для всепогодных и ночных операций.

Хотя его предполагаемая роль в европейском конфликте во время холодной войны так и не была реализована, Apache доказал свою универсальность и эффективность в операциях по борьбе с повстанцами и терроризмом после окончания холодной войны. Он остается важнейшим активом для США и союзных сил по всему миру.

В 1990 году был создан один из лучших плохих фильмов эпохи. В "Огненных птицах" снялись молодой Николас Кейдж (еще до знаменитого момента "Только не пчелы!"), чуть менее старый Томми Ли Джонс и актриса из оригинального фильма "Эйс Вентура".

Что сделало этот фильм, описанный критиками как совершенно "проходной", таким замечательным, так это показанный в нем новейший на тот момент боевой вертолет армии США AH-64 Apache. Фильм рассказывает о стремлении молодого армейского вертолетчика Кейджа стать лучшим летчиком-асом Apache.

Фильм "Огненные птицы" был явной попыткой передать магию высшего пилотажа классического фильма 1986 года "Топ Ган", но по многим причинам (в частности, потому, что всего через несколько лет после выхода "Топ Ган" культура свернула в совершенно другое русло) он не достиг цели. Тем не менее, фильм стоило посмотреть хотя бы ради изображения радикально нового армейского вертолета. В реальности Apache стал самым популярным и мощным боевым вертолетом в арсенале армии.

Действительно, многие считают AH-64 Apache самым лучшим боевым вертолетом всех времен.

История появления

История разработки армией вертолета AH-64 Apache коренится в неудачах различных американских систем вооружений во время войны во Вьетнаме. Примерно в это время все виды вооруженных сил США были вынуждены вернуться к чертежной доске. С точки зрения стратегии, военные были твердо намерены избежать повторения Вьетнама, поэтому они начали переключать свое внимание на подготовку к конфликту с Советским Союзом в Европе.

Одновременно началась адаптация новых технологий и платформ для выполнения новой задачи по сдерживанию наступления Красной армии на Европу через Фульдский коридор, а также для устранения вышеупомянутых неудач некоторых американских систем во Вьетнаме.

При этом ВВС были сосредоточены на возможностях ближней воздушной поддержки (БВП) и использовании этих возможностей для уничтожения бронированных целей на поле боя (опять же, имея в виду Красную армию). ВВС лихорадочно работали над своим легендарным ударным самолетом A-10 Warthog. Морская пехота строила свой новый ударный самолет с вертикальным взлетом и посадкой Harrier. Но армии, хотя она и нуждалась в средствах БВП, было запрещено разрабатывать самолеты. Поэтому армия обратилась к своему опыту работы с вертолетами во Вьетнаме.

Армия хотела взять концепцию ударного вертолета Cobra, которая так хорошо сработала во Вьетнаме, и создать новый ударный вертолет с увеличенной огневой мощью, дальностью, потолком и противотанковыми возможностями. Так появился AH-64.

К сожалению для армии (и к счастью для человечества), великая битва за Фульдский коридор между Красной армией и НАТО так и не состоялась. Вместо этого Apache будет использоваться для ведения конфликтов в эпоху после холодной войны. Вертолет хорошо показал себя в тех самых противоповстанческих и антитеррористических войнах на Ближнем Востоке, которых армейские планировщики надеялись избежать после поражения во Вьетнамской войне.

Возможности AH-64

AH-64 должен был летать низко над землей и по возможности прятаться, чтобы избежать обнаружения вражескими радарами, а также уклоняться от ракет с тепловым самонаведением за счет снижения инфракрасной сигнатуры, или количества излучаемого тепла. Apache оснащен мощной 30-мм пушкой M230, которая производит 625 выстрелов в минуту. Он может нести 16 ракет Hellfire и 76 ракет Hydra.

Он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать фронтовые условия и работать в любое время суток, а также при любых погодных условиях. Благодаря системам захвата и целеуказания, системе ночного видения для летчиков, пассивным инфракрасным средствам противодействия, навигационным функциям GPS и интегрированной системе прицеливания на шлеме и дисплее AH-64 стал прирожденным убийцей в любом месте и в любое время.

Созданные компанией Boeing, "Апачи" могут преодолевать до 450 км. Их рабочий потолок составляет около 6096 метров, а максимальная снаряженная масса — 10,4 тонн. На сайте компании Boeing сообщается, что общий налет армейских Apache (для всех вариантов) составляет более 5 миллионов часов, а общий боевой налет — более 1,3 миллиона часов. В период с 1984 по 1997 год компания Boeing выпустила 937 моделей AH-64A Apache, некоторые из них продолжают служить и сегодня. Новейшим вариантом является AH-64E.

Apache — любимчик военных экспортеров Америки. Армии Египта, Греции, Израиля, Японии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании используют эти вертолеты. Технологические возможности, универсальность и живучесть делают их весьма привлекательным товаром.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.