B-50 Superfortress: монстр-бомбардировщик из прошлого

B-50 вошел в историю благодаря первому беспосадочному кругосветному перелету Lucky Lady II. Майя Карлин рассказала об стратегическом бомбардировщике армии США.

Related video

Стратегический бомбардировщик Boeing B-50 Superfortress, разработанный после Второй мировой войны, сыграл ключевую роль для Стратегического воздушного командования (SAC) ВВС США.

Фокус перевел статью Майи Карлин об американском самолете Superfortress.

Созданный на основе B-29 Superfortress, B-50 имел усовершенствованные двигатели и улучшенную конструкцию. Впервые поднявшись в воздух в 1947 году, он на короткое время возглавил американский флот ядерного сдерживания, пока не появились более совершенные бомбардировщики B-36 и B-47.

Хотя его служба была недолгой, и ему пришлось туго в противостоянии с советскими МиГ-15 во время Корейской войны, B-50 вошел в историю благодаря первому беспосадочному кругосветному перелету Lucky Lady II. Большинство B-50 были впоследствии списаны или переоборудованы в заправщики.

Boeing B-50 Superfortress: краткая, но ключевая роль в истории ВВС

По мере развития программы ВВС США по созданию стелс-бомбардировщика нового поколения B-21 необходимо вспомнить историю стратегических бомбардировщиков этого ведомства. Среди них легко упустить из виду Boeing B-50 Superfortress. Хотя этот самолет, созданный после Второй мировой войны, провел в небе менее двух десятилетий, прежде чем был переоборудован в заправщик, в свое время он успел возглавить флот ядерного сдерживания новосозданного Стратегического воздушного командования.

B-50 возглавляв флот ядерного сдерживания Воздушных сил США

Стратегические бомбардировщики остаются основой воздушной части ядерной триады Америки, и B-50 следует отдать должное за то, что он возглавил эту структуру.

Истоки Superfortress

B-29 Superfortress – предок В-50. Созданный для высотных бомбардировок, этот тяжелый винтовой бомбардировщик принимал активное участие во Второй мировой и Корейской войнах.

Первый Superfortress обладал рядом беспрецедентных характеристик, включая дистанционно управляемые орудийные башни, двойные бомбоотсеки и герметичные кабины для экипажа. Возможно, самым значительным было то, что B-29 использовались для сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки в Японии в 1945 году в рамках усилий США по завершению войны на Тихом океане.

Ближе к концу войны американцы стали искать замену для Superfortress. Хотя B-29, безусловно, был самым мощным бомбардировщиком военных времен, его двигатели были печально известны своей склонностью к поломкам. 18-цилиндровые двигатели Curtiss-Wright R-3350 Duplex Cyclone, которыми оснащались самолеты, страдали от хронических проблем с перегревом. Американские власти хотели, чтобы на замену B-29 пришел новый радиальный двигатель Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major. На тот момент это был самый большой по объему поршневой авиационный двигатель, поступавший в крупносерийное производство.

Как ранее подробно описывал Себастьен Роблин, "эти потребности привели к созданию новой модели B-29D с увеличенной почти на 60% двигателя R-4360 Wasp Major на 3500 лошадиных сил и обшивкой из более прочного, но легкого алюминиевого сплава 75-S. Все это позволило снизить вес крыльев на 272 кг и увеличить скорость почти до 645 км в час. Среди других доработок – более высокое хвостовое оперение, гидравлические системы управления, а также антиобледенительные системы крыльев и окон".

Дебют Boeing B-50 Superfortress, оснащенного новым двигателем, состоялся в 1947 году, а год спустя он официально поступил на вооружение. B-29 оставался в строю в течение всего этого периода. Хотя оба самолета имели общее обозначение Superfortress и общие возможности, армия хотела разработать для B-50 совершенно новую конструкцию, чтобы получить дополнительные средства на производство.

B-50 мог перевозить экипаж из 10 или 11 человек, имел размах крыльев около 43 метров и максимальную взлетную массу 76,4 тонны. Оснащенный новым усовершенствованным двигателем, бомбардировщик мог летать на 8612 км и достигать потолка 11277 метров.

B-50 мог перевозить экипаж из 10 или 11 человек, имел размах крыльев около 43 метров и максимальную взлетную массу 76,4 тонны

С 1947 года было создано несколько новых вариантов Superfortress. B-50A было произведено немного, и они служили Вашингтону в качестве воздушного средства ядерного сдерживания до появления таких преемников, как B-36 Peacemaker и B-47 Stratojet. В 1953 году ВВС представили 36 вариантов B-50D, специально оборудованных для выполнения дальних миссий метеоразведки. Они были оборудованы высотными атмосферными пробоотборниками, метеорологическим радаром, доплеровским радаром и дополнительными топливными баками в бомбоотсеке. По данным Национального музея ВВС США, до тех пор, пока эти бомбардировщики не были переданы в Службу погоды, они выполняли специальные задания по разведке погоды в составе 97-го бомбардировочного крыла Стратегического воздушного командования.

История эксплуатации

Во время Корейской войны B-50 не показали ожидаемых результатов в борьбе с советскими истребителями МиГ-15. Предыдущие советские истребители были неспособны перехватывать эти бомбардировщики на больших высотах, но МиГи-15 сбили несколько "Стратофортрессов", выявив тем самым недостатки платформы.

Хотя история службы B-50 была недолгой, B-50 Lucky Lady II стал первым самолетом, совершившим беспосадочный кругосветный перелет. Сегодня фюзеляж Lucky Lady II хранится в Музее авиационной славы в Чино, штат Калифорния. Другие B-50 Superfortress были списаны или отправлены на пенсию.

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.