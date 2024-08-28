Подошли с севера, заняли хранилища: ВС РФ закрепились на севере Селидово, — соцсети

Расстояние от Новогродовки, которую только что захватили ВС РФ, до северных окраин Селидово, около 4 км, свидетельствует карта проекта DeepState. Враг мог сделать рывок и занять местность возле "Дворца Спорта". Половина штурмов на Покровском направлении происходит рядом с этим населенным пунктом, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Подразделения ВС РФ продолжают наступать на Селидово, в котором продолжают держать оборону бойцы ВСУ. Россиянам удалось закрепиться на шахте, расположенной восточнее населенного пункта. Кроме того, они сделали рывок от только что оккупированной Новогродовки и зашли в город с севера. О ситуации на одном участков Покровском направлении рассказали в местном Telegram-канале "Донбасс Оперативный".

Сообщения о событиях в Селидово появились в сети в 15 и 17 часов. В первом сообщении говорится о проникновении россиян в спортивный комплекс, расположенный на северных окраинах города. Во втором — о маневрах противника в районе шахты "Котляровская", расположенной у восточных окраин в районе села Михайловка. Бои ведутся среди дачных участков, пояснили авторы сообщения.

Бои на Донбассе — возможное продвижение во Дворец Спорта в Селидово 28 августа Фото: Скриншот Бои на Донбассе — манвры РФ возле шахты "Котляровская" возле Селидово 28 августа Фото: Скриншот

Возможное продвижение ВС РФ можно оценить по онлайн-карте боевых действий DeepState. На карте последнее обновление состоялось 27 августа — обозначено, что враг зашел в Новогродовку и Михайловку. 28 августа вероятен рывок на 4 км в сторону стадиона в Селидово. Между тем пользователь X (Twitter) из благотворительного фонда имени погибших бойцов Дудиновых написал, что именно возле стадиона расположены бомбоубежища и автобаза местного предприятия "Углетелеком".

Бои на Донбассе — возможные направления атаки на Селидово 28 августа Фото: DeepState

Бои на Донбассе — ситуация в Селидовом

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 28 августа указал, что на Покровском направлении в течение текущих суток состоялось наибольшее количество штурмов ВС РФ — 34 атаки у 11 населенных пунктов. Особенно сложно у Селидово и Новогродовки — здесь произошло половина всех российских атак.

Отметим, Фокус писал о текущих событиях, которые произошли на Донбассе. 27 августа OSINT-расследователь и аналитики проекта DeepState сообщили о стремительном движении россиян в Новогродовке. На следующий день военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что оккупация этого 20-тысячного города произошла в течение трех дней. По его словам, продвижение врага в данном направлении ухудшает ситуацию на Донбассе, который "разрежут" на две части. Кроме того, появляется угроза для наступления РФ на Днепр и Запорожье, пояснил он на стриме в YouTube.

Между тем народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, будто бы не заметила украинских военных в укреплениях, которые лично посетила в Селидово. Параллельно появились заявления украинских бойцов, которые назвали бои в данном городе "мясорубкой".

Напоминаем, в Донецкой ОГА рассказали о том, сколько людей осталось в Покровске и будут ли работать там банки. В то же время в сети появились кадры из Дружковки: там якобы ремонтируют дорогу, которая проходит в 20 км от фронта.