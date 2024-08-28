Підійшли з півночі, зайняли сховища: ЗС РФ закріпились на півночі Селидового, — соцмережі

Відстань від Новогродівки, яку щойно захопили ЗС РФ, до північних околиць Селидового, близько 4 км, свідчить карта проєкту DeepState. Ворог міг зробити ривок і зайняти місцевість біля "Палацу Спорту". Половина штурмів на Покровському напрямку відбувається поруч з цим населеним пунктом, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на Селидове, у якому продовжують тримати оборону бійці ЗСУ. Росіянам вдалось закріпитись на шахті, розташованій східніше населеного пункту. Крім того, вони зробили ривок від щойноокупованої Новогродівки та зайшли у місто з півночі. Про ситуацію на одній ділянок Покровському напрямку розповіли у місцевому Telegram-каналі "Донбас Оперативний".

Дописи щодо подій у Селидовому з'явились у мережі о 15 та 17 год. У першому повідомленні ідеться про проникнення росіян у спортивний комплекс, розташований на північних околицях міста. У другому — про маневри противника у районі шахти "Котлярівська", розташованої біля східних околиць у районі села Михайлівка. Бої ведуться серед дачних ділянок, пояснили автори допису.

Бої на Донбасі - можливе просування у Палац Спорту в Селидовому 28 серпня Фото: Скриншот Бої на Донбасі - манври РФ біля шахти "Котлярівська" біля Селидового 28 серпня Фото: Скриншот

Можливе просування ЗС РФ можна оцінити по онлайн-карті бойових дій DeepState. На карті останнє оновлення відбулось 27 серпня — позначено, що ворог зайшов у Новогродівку та Михайлівку. 28 серпня ймовірний ривок на 4 км у бік стадіону у Селидовому. Тим часом користувач X (Twitter) з благодійного фонду імені загиблих бійців Дудінових написав, що саме біля стадіону розташовані бомбосховища та автобаза місцевого підприємства "Вуглетелеком".

Бої на Донбасі - можливі напрямки атаки на Селидове 28 серпня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — ситуація в Селидовому

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 28 серпня вказав, що на Покровському напрямку протягом поточної доби відбулась найбільша кількість штурмів ЗС РФ — 34 атаки біля 11 населених пунктів. Особливо складно біля Селидового та Новогродівки — тут сталось половина усіх російських атак.

Зазначимо, Фокус писав про поточні події, які стались на Донбасі. 27 серпня OSINT-розслідувач та аналітики проєкту DeepState повідомили про стрімкий рух росіян у Новогродівці. Наступного дня військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що окупація цього 20-тисячного міста сталась протягом трьох днів. З його слів, просування ворога у даному напрямку погіршує ситуацію на Донбасі, який "розріжуть" на дві частини. Крім того, з'являється загроза для наступу РФ на Дніпро та Запоріжжя, пояснив він на стрімі в YouTube.

Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, начебто не помітила українських військових в укріпленнях, які особисто відвідала у Селидовому. Паралельно з'явились заяви українських бійців, які назвали бої у даному місті "м'ясорубкою".

Нагадуємо, у Донецькій ОВА розповіли про те, скільки людей залишилось у Покровську і чи працюватимуть там банки. Водночас у мережі з'явились кадри з Дружківки: там начебто ремонтують дорогу, яка проходить за 20 км від фронту.