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Підійшли з півночі, зайняли сховища: ЗС РФ закріпились на півночі Селидового, — соцмережі

Російські війська, війська ЗС РФ, ЗС РФ Селидове 28 серпня, ЗС РФ наступ на Донбасі, ЗС РФ Покровський напрямок
Фото: РИА Новости | Російські війська швидко просуваються у місті Селидове на Донбасі (ілюстративне фото)

Відстань від Новогродівки, яку щойно захопили ЗС РФ, до північних околиць Селидового, близько 4 км, свідчить карта проєкту DeepState. Ворог міг зробити ривок і зайняти місцевість біля "Палацу Спорту". Половина штурмів на Покровському напрямку відбувається поруч з цим населеним пунктом, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на Селидове, у якому продовжують тримати оборону бійці ЗСУ. Росіянам вдалось закріпитись на шахті, розташованій східніше населеного пункту. Крім того, вони зробили ривок від щойноокупованої Новогродівки та зайшли у місто з півночі. Про ситуацію на одній ділянок Покровському напрямку розповіли у місцевому Telegram-каналі "Донбас Оперативний".

Дописи щодо подій у Селидовому з'явились у мережі о 15 та 17 год. У першому повідомленні ідеться про проникнення росіян у спортивний комплекс, розташований на північних околицях міста. У другому — про маневри противника у районі шахти "Котлярівська", розташованої біля східних околиць у районі села Михайлівка. Бої ведуться серед дачних ділянок, пояснили автори допису.

Бої на Донбасі, Селидове, ЗС РФ, Палац Спорту, 28 серпня Fullscreen
Бої на Донбасі - можливе просування у Палац Спорту в Селидовому 28 серпня
Фото: Скриншот
Бої на Донбасі, Селидове, ЗС РФ, шазта Котляревська, 28 серпня Fullscreen
Бої на Донбасі - манври РФ біля шахти "Котлярівська" біля Селидового 28 серпня
Фото: Скриншот

Можливе просування ЗС РФ можна оцінити по онлайн-карті бойових дій DeepState. На карті останнє оновлення відбулось 27 серпня — позначено, що ворог зайшов у Новогродівку та Михайлівку. 28 серпня ймовірний ривок на 4 км у бік стадіону у Селидовому. Тим часом користувач X (Twitter) з благодійного фонду імені загиблих бійців Дудінових написав, що саме біля стадіону розташовані бомбосховища та автобаза місцевого підприємства "Вуглетелеком".

Бої на Донбасі, Селидове, Покровськ, Новогродівка, ЗС РФ, 28 серпня, карта Fullscreen
Бої на Донбасі - можливі напрямки атаки на Селидове 28 серпня
Фото: DeepState

Бої на Донбасі — ситуація в Селидовому

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 28 серпня вказав, що на Покровському напрямку протягом поточної доби відбулась найбільша кількість штурмів ЗС РФ — 34 атаки біля 11 населених пунктів. Особливо складно біля Селидового та Новогродівки — тут сталось половина усіх російських атак.

Зазначимо, Фокус писав про поточні події, які стались на Донбасі. 27 серпня OSINT-розслідувач та аналітики проєкту DeepState повідомили про стрімкий рух росіян у Новогродівці. Наступного дня військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що окупація цього 20-тисячного міста сталась протягом трьох днів. З його слів, просування ворога у даному напрямку погіршує ситуацію на Донбасі, який "розріжуть" на дві частини. Крім того, з'являється загроза для наступу РФ на Дніпро та Запоріжжя, пояснив він на стрімі в YouTube.

Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, начебто не помітила українських військових в укріпленнях, які особисто відвідала у Селидовому. Паралельно з'явились заяви українських бійців, які назвали бої у даному місті "м'ясорубкою".

Нагадуємо, у Донецькій ОВА розповіли про те, скільки людей залишилось у Покровську і чи працюватимуть там банки. Водночас у мережі з'явились кадри з Дружківки: там начебто ремонтують дорогу, яка проходить за 20 км від фронту.