Не надо апеллировать: в Кремле объяснили, почему не применили ядерное оружие после массированной атаки

В Кремле отказались признать, что атака дронов по РФ является провокацией Украины, которая хотела проверить решимость руководства страны. Представитель российского президента не рекомендует упоминать о ядерной доктрине, которая будет дорабатываться.

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Массированная атака на военные объекты РФ, которая состоялась 29 сентября, не приведет к ядерному ответу по Украине. В Кремле объяснили, что планируют формализовать изменение ядерной доктрины и советуют медиа не обращать слишком много внимания на новое решение. О позиции Москвы по применению и неприменению ядерного оружия рассказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, говорится в Telegram-канале росСМИ ТАСС.

РосСМИ опубликовало фрагмент ответа Пескова на вопрос журналистов об отсутствии последствий атаки 125 дронов на российскую территорию. Среди прочего, россиян интересовало два вопроса. Первый вопрос — можно ли эту атаку считать провокацией и проверкой на решительность. Второй — будет ли РФ отвечать ядерным ударом на подобные действия Украины, поскольку соответствующая концепция заложена в новейшей ядерной доктрине. Песков пояснил, что не стоит слишком много внимания уделять обновленному документу. По его словам, к нему сформулируют ряд других законодательных актов, а тем временем российско-украинская война будет продолжаться.

"Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. [Важные решения — Ред.] будут формализованы соответствующим образом. Война будет идти своим ходом, а здесь не нужно каждый раз искать отсылки", — пояснил представитель российского президента.

Ядерная доктрина РФ — детали

Отметим, 25 сентября 2024 года состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором выступил Владимир Путин. Глава Кремля заявил, что он обновляет ядерную доктрину РФ. Согласно его предложениям, Россия нанесет ядерный удар даже по неядерной стране, если атака произойдет с помощью ядерной страны. Кроме того, под защиту взяли территорию Беларуси. Путин заявил, что команду на старт отдадут при пересечении российской границы воздушно-космическими средствами поражения.

Ряд украинских топ-чиновников отреагировали на заявление Путина о ядерном ударе. Например, представители офиса президента заявили, что это последний инструмент РФ, чтобы не позволить Западу отменить ограничения на удары по российской территории. В свою очередь, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин отметил, что подобные заявления Кремля говорят о страхе перед украинскими атаками. Обозреватель предложил Силам обороны наносить удары по РФ, не дожидаясь разрешения западных партнеров.

Между тем в ночь на 29 сентября состоялась одна из самых массовых воздушных атак Сил обороны по военным целям РФ. Российское Минобороны отчиталось о сбитии якобы всех 125 беспилотников, а в соцсетях появились кадры пожара на складе БК в поселке Котлубань Волгоградской области.

Напоминаем, 30 сентября издание "Радио Свобода" опубликовало спутниковые кадры арсенала в Котлубане. 23 сентября генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ по арсеналам в Тверской области возле города Торопец.