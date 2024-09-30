Не треба апелювати: у Кремлі пояснили, чому не застосували ядерну зброю після масованої атаки

У Кремлі відмовились визнати, що атака дронів по РФ є провокацією України, яка хотіла перевірити рішучість керівництва країни. Речник російського президента не рекомендує згадувати про ядерну доктрину, яка буде допрацьовуватись.

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Масована атака на військові об'єкти РФ, яка відбулась 29 вересня, не призведе до ядерної відповіді по Україні. У Кремлі пояснили, що планують формалізувати зміну ядерної доктрини і радять медіа не звертати надто багато уваги на нове рішення. Про позицію Москви щодо застосування та незастосування ядерної зброї розповів спікер президента РФ Дмитро Пєсков, ідеться в Telegram-каналі росЗМІ ТАСС.

РосЗМІ опублікувало фрагмент відповіді Пєскова на питання журналістів щодо відсутності наслідків атаки 125 дронів на російську територію. Серед іншого, росіян цікавило два питання. Перше питання — чи можна цю атаку вважати провокацією і перевіркою на рішучість. Друге — чи буде РФ відповідати ядерним ударом на подібні дії України, оскільки відповідна концепція закладена у новітній ядерній доктрині. Пєсков пояснив, що не варто надто багато уваги приділяти оновленому документу. З його слів, до нього сформулюють низку інших законодавчих актів, а тим часом російсько-українська війна продовжуватиметься.

"Чесно кажучи, не потрібно надмірно апелювати до цього документа. [Важливі рішення — Ред.] будуть формалізовані відповідним чином. Війна ітиме своїм ходом, а тут не потрібно щоразу шукати відсилки", — пояснив речник російського президента.

Ядерна доктрина РФ — деталі

Зазначимо, 25 вересня 2024 року відбулось засідання Ради безпеки РФ, на якому виступив Володимир Путін. Очільник Кремля заявив, що він оновлює ядерну доктрину РФ. Згідно з його пропозиціями, Росія завдасть ядерний удар навіть по неядерній країні, якщо атака відбудеться за допомогою ядерної країни. Крім того, під захист взяли територію Білорусі. Путін заявив, що команду на старт віддадуть при перетині російського кордону повітряно-космічними засобами ураження.

Низка українських топпосадовців відреагували на заяву Путіна щодо ядерного удару. Наприклад, представники офісу президента заявили, що це останній інструмент РФ, щоб не дозволити Заходу скасувати обмеження на удари по російській території. Зі свого боку, військовий оглядач та редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін наголосив, що подібні заяви Кремля говорять про страх перед українськими атаками. Оглядач запропонував Силам оборони завдавати ударів по РФ, не чекаючи дозволу західних партнерів.

Тим часом в ніч на 29 вересня відбулась одна з наймасовіших повітряних атак Сил оборони по військових цілях РФ. Російське Міноборони відзвітувало про збиття начебто усіх 125 безпілотників, а в соцмережах з'явились кадри пожежі на складі БК у селищі Котлубань Волгоградської області.

Нагадуємо, 30 вересня видання "Радіо Свобода" опублікувало супутникові кадри арсеналу в Котлубані. 23 вересня генерал-майор запасу Віктор Ягун розповів про наслідки атаки дронів ЗСУ по арсеналах у Тверській області біля міста Торопець.