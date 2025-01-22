"Включите любовные фильмы": солдат из КНДР в плену говорил о странном желании (видео)

Раненый северокорейский военный попал в плен к солдатам ВСУ, в бой его отправили с гранатой, ножом и колбасой. Часть военных из КНДР подсели на откровенные видео, как только попали в Россию и получили доступ к интернету.

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Прибывший воевать на стороне оккупантов военный из Северной Кореи попал в плен и просил украинских военных включить ему "любовные фильмы". Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ и показало видео.

Корейцы пытались штурмовать позиции 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ

Все началось с попытки штурма позиций 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ толпой корейцев. Десантники их встретили огнем из автоматов, минометов и дронами.

Под конец штурма оператор дрона заметил, как один из солдат противника двигался. Бойцы 95-й бригады проверили обстановку и обнаружили раненого военного, которые не понимал ни русского, ни английского языка. С собой у него были граната, нож и колбаса.

После того, как его отвели на украинские позиции, его накормили и оказали медпомощь.

"Он еще просил, чтобы ему включали фильмы какие-то любовные. Включили на украинском языке, он не понимает и просил включить на корейском", — рассказал один из защитников.

Военные ВСУ отмечают, что солдаты из КНДР не настроены сдаваться в плен. Снаряжение у солдат из КНДР хуже, чем у российских военных.

Британский журналист Financial Times Гидеон Рахман в ноябре прошлого года писал, что северокорейские военные в России получили беспрепятственный доступ в интернет и подсели на откровенные видео.

"Северокорейские военные никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к интернету. Как следствие, они с жадностью набросились на видео для взрослых", — отмечал он.

Напомним, западные СМИ писали о потерях в рядах северокорейских войск за три месяца боев в Курской области. Из 4 000 солдат до 1000 погибли к середине января 2025 года.

Бойцы Сил спецопераций ВСУ около восьми часов отбивали штурм военных из КНДР в Курской области РФ. ВСУ ликвидировали 21 военного и ранили еще 40.