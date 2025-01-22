"Увімкніть любовні фільми": солдат із КНДР у полоні говорив про дивне бажання (відео)

Поранений північнокорейський військовий потрапив у полон до солдатів ЗСУ, у бій його відправили з гранатою, ножем і ковбасою. Частина військових із КНДР підсіли на відверті відео, щойно потрапили в Росію й отримали доступ до інтернету.

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Військовий з Північної Кореї, який прибув воювати на боці окупантів, потрапив у полон і просив українських військових увімкнути йому "любовні фільми". Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ і показало відео.

Корейці намагалися штурмувати позиції 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ

Усе почалося зі спроби штурму позицій 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ натовпом корейців. Десантники їх зустріли вогнем з автоматів, мінометів і дронами.

Під кінець штурму оператор дрона помітив, як один із солдатів противника рухався. Бійці 95-ї бригади перевірили обстановку і виявили пораненого військового, які не розумів ні російської, ні англійської мови. Із собою в нього були граната, ніж і ковбаса.

Після того, як його відвели на українські позиції, його нагодували і надали медичну допомогу.

"Він ще просив, щоб йому вмикали фільми якісь любовні. Включили українською мовою, він не розуміє і просив включити корейською", — розповів один із захисників.

Військові ЗСУ зазначають, що солдати з КНДР не налаштовані здаватися в полон. Спорядження у солдатів із КНДР гірше, ніж у російських військових.

Британський журналіст Financial Times Гідеон Рахман у листопаді минулого року писав, що північнокорейські військові в Росії отримали безперешкодний доступ до інтернету і підсіли на відверті відео.

"Північнокорейські військові ніколи раніше не мали безперешкодного доступу до інтернету. Як наслідок, вони з жадібністю накинулися на відео для дорослих", — зазначав він.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали про втрати в лавах північнокорейських військ за три місяці боїв у Курській області. Із 4 000 солдатів до 1000 загинули до середини січня 2025 року.

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ близько восьми годин відбивали штурм військових із КНДР у Курській області РФ. ЗСУ ліквідували 21 військового і поранили ще 40.