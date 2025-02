Легендарный самолет. L-133 Starjet компании Lockheed – почти первый в мире истребитель

Так сложилось, что первым в истории реактивным истребителем стал немецкий Messerschmitt 262, а первым американским реактивным истребителем, поднявшимся в воздух, стал Bell P-59. Но у "Старджета" все же был шанс занять их место.

Самолет Lockheed L-133 Starjet стал ярким примером парадоксального "успешного провала".

Как я утверждал в недавней статье для сайта The National Interest, из всех гениев в истории военной авиации никто не мог сравниться с покойным великим Кларенсом "Келли" Джонсоном (27 февраля 1910 года – 21 декабря 1990 года), вдохновителем легендарного подразделения Skunk Works компании Lockheed (ныне Lockheed Martin).

Среди первых успехов Келли – самолет P-80/F-80 Shooting Star, который во время Корейской войны стал первым американским реактивным истребителем, примененным в бою. Согласно официальным документам ВВС США, он также стал победителем первого в истории воздушного боя между реактивными самолетами (хотя Советы оспаривают этот факт, как и ВМС США).

Но о чем известно только самым ярым любителям истории авиации, так это о том, что Джонсон и его собратья из Lockheed едва не достигли еще одной исторической вехи – создания первого реактивного истребителя. Черт возьми, я даже не знал об этом, пока не наткнулся на статью Found and Explained (репостнутую MSN) под названием "Lockheed L-133 Starjet почти стал первым в мире реактивным истребителем!".

Теперь очередь The National Interest предоставить этой боевой птице, которая должна была войти в историю, заслуженную минуту славы.

Почти сбылось: концепция L-133 Starjet

Джонсон и его команда впервые сформулировали идею L-133 в 1939 году, в год начала Второй мировой войны (и через девять лет после того, как командор сэр Фрэнк Уиттл запатентовал первый в мире реальный реактивный двигатель). Инженеры Lockheed были очень воодушевлены потенциалом реактивных двигателей, и этот потенциал, наряду с растущей напряженностью между Соединенными Штатами, с одной стороны, и нацистской Германией и императорской Японией – с другой, вызвал интерес к концепции со стороны Авиационного корпуса армии США (USAAC, предшественника нынешних ВВС США).

Соответственно, руководство USAAC разрешило построить прототип двигателя. Джонсон и его коллеги создали двигатель L-1000, в котором использовался революционный на тот момент осевой поток, позволяющий развивать тягу в 24,46 кН при весе чуть более 453,59 кг.

Проектные технические характеристики

Гипотетически, L-133 должен был иметь следующие технические характеристики и основные показатели:

Экипаж: один летчик.

Длина фюзеляжа: 14,73 м.

Размах крыльев: 14,22 м.

Площадь крыльев: 30,194 м2.

Максимальная скорость полета: 985 км/ч (0,797 Маха).

Дальность: 500 км.

Вооружение: четыре 20-мм носовые орудия.

Визуализация самолета Lockheed L-133 Starjet Фото: Pinterest

В окончательном варианте проекта воздухозаборники располагались в носовой части самолета, а крылья — в задней части фюзеляжа; D-образные воздуховоды должны были идти от передней части планера вокруг кабины пилота к спаренным двигателям в задней части. В то же время орудия должны были устанавливаться в носовой части.

Что же пошло не так?

По словам автора видео, все сводилось к тому, что правительство хотело сосредоточиться на самолетах с винтовыми двигателями. Реактивные двигатели все еще оставались непроверенной и неопробованной технологией, к тому же:

"У них уже был парк винтовых самолетов, выполнявших нужные задачи… В условиях военного времени трудно было достать высокотехнологичные детали, и исследования застопорились. В то время просто не было ни материалов, ни опыта, ни возможностей для их создания. Инженеры опередили свое время на десятилетие. Кроме того, летчики истребителей, а также экипажи, технический персонал и вся военная машина США учились работать с винтовыми самолетами. Ввести в эксплуатацию новый тип самолета во время войны было бы очень сложно и, опять же, это отняло бы важнейшие военные ресурсы".

Американский самолет Bell P-59 Фото: Архивное фото

Немецкий самолет Me 262 Schwalbe Фото: Архивное фото

Так и получилось, что первым в истории реактивным истребителем стал Messerschmitt Me 262 Schwalbe ("Ласточка") нацистской Германии, а первым американским реактивным истребителем, поднявшимся в воздух, стал Bell P-59 Airacomet (правда, он так и не побывал в бою). Что касается родины реактивного двигателя, Великобритании, то ее первым реактивным истребителем стал Gloster Meteor. "Се ля ви".

Тем не менее, концепция L-133 не была полностью провальной, поскольку вышеупомянутый P-80 в значительной степени основывался на конструкции Starjet. Так что, оглядываясь назад, можно сказать, что Lockheed L-133 Starjet был ярким примером парадоксального "успешного провала".

