Противокорабельная ракета LRASM – будущее американской военной машины

Ракета специально разработана для того, чтобы противостоять растущей мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Это достаточно автономное оружие, которое может работать в сложных для электроники условиях, предоставляя ключевое преимущество в потенциальном противостоянии с КНР.

Америка имеет дело с существенными изменениями стратегической обстановки по сравнению с теми славными днями, когда холодная война закончилась бескровным поражением Советского Союза. Перестав быть единственной военной силой с глобальным охватом, Соединенные Штаты столкнулись как минимум с двумя другими ближайшими соперниками: Китайской Народной Республикой (КНР) и Российской Федерацией.

Помимо этих двух соперников, Вашингтону приходится справляться с угрозами, исходящими от множества небольших государств, в некоторых случаях – государств-изгоев, таких как Северная Корея, Иран или Венесуэла.

Одной из самых больших проблем, осложняющих способность американских вооруженных сил проецировать силу в спорных регионах мира, является появление систем отказа/отрицания доступа (A2/AD). Запуская на большие расстояния большое количество ракет (даже гиперзвуковых), способных обнаружить, отследить, уничтожить или повредить американские надводные военные корабли и авиабазы, такие системы A2/AD вполне способны не допустить американских военных в желанные для них регионы.

Это особенно актуально в связи с китайско-тайваньским конфликтом.

Новая великолепная американская ракета дальнего радиуса действия

Представляем противокорабельную ракету большой дальности AGM-158C (LRASM) компании Lockheed Martin, которая была разработана в тесном сотрудничестве с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA). Ракета LRASM обладает мощным противокорабельным потенциалом, а также стелс-функциями и автономными системами наведения, способными поражать цели на очень больших расстояниях.

Полет ракеты AGM-158C Фото: Naval News

В самом деле, учитывая нацеленность ракеты на скрытное уничтожение морских целей на более дальних расстояниях, чем у других американских систем, можно предположить, что она специально разработана для того, чтобы бросить вызов растущей мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В LRASM реализовано несколько уникальных функций. Среди них – автономное наведение на цель, а это означает, что ракета может работать с минимальной внешней поддержкой или вводом данных. После выстрела LRASM может перемещаться в район цели, используя комбинацию помехоустойчивых систем наведения GPS/INS, инфракрасных искателей и пассивных электронных средств поддержки.

Такая автономность LRASM означает, что оружие может работать в сложных для электроники условиях, и предоставляет ключевое преимущество в потенциальном противостоянии с Китаем за Тайвань или за контроль над Южно-Китайским морем.

Разработчики LRASM сосредоточились на технологиях малозаметности, уменьшив радиолокационное сечение ракеты, чтобы она могла уклониться от сложных средств обороны противника. Ракета может лететь на средней высоте, а затем снижаться для захода в море, что усложняет ее обнаружение и перехват. Способность ракеты обходить препятствия и изменять траекторию полета делает это оружие еще более мощным – даже против все более совершенной обороны Китая.

Что мы знаем о LRASM

Пентагон держит подробности о ракете в тайне. Однако считается, что LRASM обладает большей дальностью, чем Harpoon, что, вероятно, увеличивает потенциальную зону поражения на 370 км. Хотя эта увеличенная дальность, безусловно, повышает мощь LRASM по сравнению с более старыми системами, такими как Harpoon, факт остается фактом: это оружие было разработано именно потому, что другие пути атаки были закрыты инновационной обороной китайских военных планировщиков.

Что касается полезной нагрузки LRASM, то считается, что эта система может уничтожать крупные цели, такие как авианосцы или крейсеры с управляемыми ракетами, которые Китай строит в большом количестве.

Ракета LRASM под крылом P-8A Poseidon ВМФ США Фото: Naval News

LRASM можно запускать с различных американских платформ, в частности с B-1B Lancer, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II и P-8A Poseidon, что делает это оружие впечатляющим дополнением к истощенному арсеналу Америки (будем надеяться, что оборонная промышленная база сможет серийно производить достаточное количество этих систем, оправдывая вложенные в их разработку время и деньги).

Если удастся создать достаточное количество таких систем, то, учитывая возможность их запуска с различных американских платформ, одновременный пуск таких ракет с нескольких носителей существенно усложнит для китайских военных защиту кораблей, против которых они направлены.

Количество, а не качество

Любое противостояние с Китаем будет зависеть от количества. Китай уже продемонстрировал свою приверженность концепции, согласно которой количество имеет свое собственное качество. Между тем американцы, похоже, намерены опровергнуть эту парадигму.

К сожалению, как доказали американцы и союзники во Второй мировой войне – особенно на европейском театре военных действий, – огромное количество более дешевых в производстве примитивных систем вполне способно победить армию, обладающую меньшим количеством более совершенного оборудования.

По замыслу разработчиков LRASM, эта ракета должна в большей степени полагаться на точность, а не на массовость. Но на данный момент Соединенным Штатам нужно и то, и другое, особенно когда речь идет о такой системе, как AGM-158C LRASM.

