Ликвидация российских чиновников и военных. Кого устранили в РФ за последние полгода

Для российской военной и политической элиты акты ликвидации в глубоком тылу стали не просто причиной для волнений, а некой болевой точкой. В том смысле, что акты возмездия приобретают системный характер и вселяют неуверенность в мерах противодействия со стороны спецслужб РФ.

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Последние восемь месяцев были богаты на события, связанные с резонансными покушениями и ликвидациями российских военных деятелей, в том числе и высокопоставленных, чиновников и тех, кто так или иначе связан с агрессией Российской Федерации. В некоторых эпизодах официальные украинские источники подтверждали причастность спецслужб к их устранению, но были случаи, когда обстоятельства смерти остаются невыясненными.

Фокус собрали информацию о подобных случаях и комментарии украинских и зарубежных аналитиков по поводу устранения лиц, связанных с Вооруженными силами РФ и агрессией против Украины.

Ликвидация военных чиновников: хронология событий

Прежде всего выясним имена тех, кто никогда не узнает, как закончилась "специальная военная операция", объявленная главой Кремля Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Среди них:

начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов ;

; руководитель Управление государственной экспертизы Минобороны России генерал Магомед Хандаев ;

; вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов ;

; руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей капитан 1-го ранга Валерий Транковский ;

; заместитель командира Центра подготовки Сил спецопераций ВС РФ Никита Кленков ;

; начальник Еленовской колонии "ДНР" Сергей Евсюков ;

; полковник ВС РФ Алексей Коломейцев ;

; сотрудник "службы безопасности" ЗАЭС Андрей Короткий ;

; судья Виталий Ломейко ;

; руководитель "Федерации бокса ДНР" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.

Игорь Кириллов

Одним из наиболее громких инцидентов стало убийство 17 декабря 2024 года в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. По данным российских СМИ, Кириллов погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в электрический самокат возле его дома. Вместе с ним погиб его помощник.

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Кириллов не последняя цель: кого Украина может ликвидировать следующим в России

Ответственность за ликвидацию взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ), заявившая, что операция была местью за предполагаемое применение химического оружия на территории боевых действий. Этот инцидент вызвал резонанс среди военного сообщества, так как впервые за последние годы высокопоставленный российский офицер был ликвидирован столь дерзким способом в столице.

Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов Фото: warheroes.ru

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", — сообщил информированный источник в СБУ.

Генерал Магомед Хандаев

9 июля 2024 года стало известно о неожиданной кончине начальника Управления государственной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации генерал Магомеда Хандаева. Ему было 61 год.

Причина смерти официально не раскрывается, однако в сети появились версии, согласно которым его кончина могла быть не случайной, а связанной с масштабными антикоррупционными чистками в российском Минобороны. Дело в том, что генерал входил в круг приближенных лиц заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции. По данным российских СМИ, генерал отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии, а также курировал вопросы строительства ГВСУ №4 объектов социальной инфраструктуры.

Днем ранее в карцере московского СИЗО 8 июля умер бизнесмен Игорь Котельников, связанный с высшим руководством российского оборонного ведомства. Тогда росСМИ сообщали, что к нему неоднократно приходили сотрудники ФСБ и уговаривали дать показания на Иванова и еще на ряд должностных лиц Минобороны, однако тот отказывался.

Генерал Магомед Хандаев Фото: Открытые источники

Алексей Коломейцев

27 сентября 2024 года в Коломне, Московская область, был найден мертвым полковник российской армии Алексей Коломейцев. 51-летний военнослужащий возглавлял 924-й Государственный центр беспилотной авиации Минобороны РФ, где готовили специалистов по применению ударных дронов, включая БПЛА типа Shahed, которые использовались для атак на украинскую инфраструктуру.

По данным ГУР Минобороны Украины, его ликвидация стала результатом совместной операции украинской разведки и местного движения сопротивления. Сообщалось, что Коломейцев был непосредственным участником вторжения в Украину и причастен к военным преступлениям, а его ликвидация является частью стратегии возмездия за действия российской армии.

"Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления", — подчеркнули в ГУР.

Виталий Ломейко

В оккупированном Бердянске Запорожской области 2 октября погиб судья Черниговского районного суда Виталий Ломейко. По данным Главного управления разведки Украины, его автомобиль был подорван в микрорайоне Лиски недалеко от порта.

В ГУР отметили, что после начала полномасштабного вторжения России Ломейко остался в Бердянске и начал сотрудничать с российскими властями. Его обвиняют в причастности к репрессиям против украинцев и военным преступлениям на оккупированных территориях.

Судья Виталий Ломейко Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Андрей Короткий

4 октября 2024 в результате подрыва автомобиля в оккупированном Энергодаре погиб сотрудник "службы безопасности" Запорожской АЭС Андрей Короткий. Следственный комитет РФ расследует инцидент как убийство, совершенное общеопасным способом.

По данным силовиков, под автомобиль Короткого было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда мужчина сел в машину. От полученных травм он скончался в больнице.

Украинская разведка заявила, что Короткий был военным преступником и сотрудничал с российскими властями после захвата Запорожской АЭС, предоставляя данные о сотрудниках станции.

Андрей Короткий Фото: Соцсети

Никита Кленков

В подмосковной деревне Меленки 16 октября 2024 неизвестный застрелил 44-летнего участника боевых действий полковника Никиту Кленкова. По данным Следственного комитета РФ, погибший занимал должность заместителя начальника одной из воинских частей и неделю назад вернулся домой. Также сообщалось, что Кленков был заместителем командира Центра подготовки Сил Cпецопераций ВС РФ и вернулся с Украины за неделю до покушения.

Валерий Транковский

13 ноября в оккупированном Севастополе в результате подрыва автомобиля погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России капитан I ранга Валерий Транковский.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя и было активировано дистанционно. Источники из украинских СМИ сообщили, что Транковскому оторвало ноги, и он скончался от потери крови.

Перед покушением за офицером следили около недели. Его обвиняют в координации ракетных ударов по украинским городам, включая обстрел Винницы в июле 2022 года крылатыми ракетами "Калибр", в результате которого погибли 29 мирных жителей.

По данным украинских источников, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

"Расплата за злодеяния — это лишь вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился", — отметил источник в СБУ.

Капитан I ранга Валерий Транковский. Фото: Facebook

Сергей Евсюков

В оккупированном Донецке в результате взрыва автомобиля погиб бывший начальник Оленовской исправительной колонии Сергей Евсюков. Инцидент произошел 9 декабря на пересечении Университетской улицы и Комсомольского проспекта. Сообщалось, что под днище автомобиля Toyota Land Cruiser была заложена взрывчатка мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Евсюков был обвинен Украиной в причастности к трагедии в Оленовской колонии в июле 2022 года, когда в результате удара по одному из бараков погибли минимум 53 украинских военнопленных, среди которых находились бойцы батальона "Азов".

По этому случаю командир "Азова" Денис Прокопенко заявил в соцсетях о неизбежности наказания для тех, кто несет ответственность за пытки и гибель украинских военнопленных.

"Враг должен чувствовать постоянную опасность не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, те, кто отдают и выполняют приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Еленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным." — написал Прокопенко в соцсетях.

Сергей Евсюков. Фото, которое по информации СМИ, фигурирует в материалах следствия Фото: Открытые источники

Сергей Ефремов

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб на фронте 2 февраля 2025 во время возвращения с боевого задания. По данным российских источников, автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине в Курской области. Вместе с ним погиб еще один офицер, чье имя не раскрывается.

Ефремов стал известен как командир добровольческого отряда "Тигр", сформированного летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Причем отряд получил признание как одно из лучших добровольческих формирований в России.

В феврале 2024 года Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края, где курировал внутреннюю политику региона. Однако после наступления ВСУ на Курскую область в августе 2024 года он повторно ушел на фронт, продолжив участие в боевых действиях.

Вице-губернатором Приморского края Сергей Ефремов Фото: РБК

Армен Саркисян

В Москве 3 февраля в элитном ЖК "Алые Паруса" прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб создатель армянского батальона "АрБат" и президент "Федерации бокса ДНР" Армен Саркисян. Следствие рассматривает версию о целенаправленном покушении. По предварительной информации, бомба сработала в момент, когда Саркисян вместе с охраной вышел из лифта.

Известно, что Саркисян вместе с единомышленниками основал добровольческий армянский батальон "АрБат", который вошел в состав бригады "Пятнашка". Боевое подразделение специализировалось на спецоперациях на различных участках фронта, в том числе на Торецком направлении. А в августе 2024 года батальон был переброшен в Курскую область для отражения наступления ВСУ.

В целом Саркисян имел богатый послужной список. По информации ГУР, был руководителем силового крыла депутата Юрия Енакиевского — соратника Виктора Януковича. Он давно находится в розыске за организацию убийств в Киеве в 2014 году. С 24 февраля 2022 он занимался мародерством и и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины, говорится в заявлении ГУР.

Создатель армянского батальона "АрБат" Армен Саркисян Фото: "Комсомольская правда"

Ликвидации в контексте российско-украинской войны

Убийство Армена Саркисяна стало очередным звеном в череде высокопрофильных ликвидаций, которые приобрели системный характер на фоне полномасштабной войны между Россией и Украиной. Официально РФ рассматривает эти инциденты как теракты, однако аналитики и эксперты сходятся во мнении, что речь идет о диверсиях, являющихся частью военной стратегии.

Например, директор программ международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что ликвидация военнослужащих противника во время войны — это диверсионные акты, а не террористические атаки. В подобных операциях, по его мнению, Служба безопасности и Главное управление разведки Украины применяют различные методы, включая проникновение на территорию РФ представителей украинских спецслужб, привлечение "спящих агентов" и вербовку российских граждан.

Добавим, что у подобных методов есть и свой исторический прецедент. После Второй мировой войны многие нацистские преступники избежали трибунала и скрылись в странах Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Европе. Израиль, стремясь обеспечить правосудие для жертв Холокоста, организовал в 1950-1970-х годах масштабную кампанию по их поимке и устранению. Операции Моссада часто включали похищения, подрывные действия и дистанционное устранение целей. Схожие методы применяются украинскими спецслужбами, что видно по взрывам автомобилей и дистанционному подрыву устройств.

Вместе с тем нельзя упустить из виду и реакцию Москвы. Так после убийства генерала Игоря Кириллова замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкими угрозами в адрес чиновников стран НАТО и журналистов британского издания The Times, которые написали, что устранение генерала можно рассматривать как "законный акт обороны". В своем Telegram-канале Медведев заявил, что все должностные лица стран НАТО, поддерживающие Украину, являются "законными военными целями" для Москвы.

Впрочем угрозы бывшего президента России стали одними из многократно начерченных "красных линий" Кремля, над которыми на Западе уже откровенно смеются, что косвенно подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров.

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