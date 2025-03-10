На успехи РФ в Курской области повлияло приостановление обмена разведданными между США и Украиной, — ISW

Ранее российские военные не ставили приоритетом усилия по вытеснению украинских сил из Курской области и больший акцент делали на продвижении в Донецкой области и других направлениях фронта.

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На фоне решения администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении обмена разведывательными данными с Украиной российские военные активизировались в Курской области, где в течение нескольких дней сумели достичь определенных успехов в продвижении. Несмотря на то, что связь между приостановлением обмена разведданными США и неудачами ВСУ на днях в Курской области аналитики расценивают как косвенную, в Институте изучения войны считают, что именно это решение Белого дома могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников. Об этом стало известно из сводки института за 9 марта.

Новости из США о приостановлении предоставления Украине военной помощи и неопределенной во временном измерении паузе в обмене разведывательными данными стало известно 5 марта. Уже в последующие дни на Курском направлении можно было наблюдать активизацию сил ВС РФ.

"6 и 7 марта российские войска активизировали наступательные действия с целью вытеснения украинских войск из Курской области", — пишут аналитики.

Основанием для таких выводов аналитики считают, кроме активизации ВС РФ на этом направлении, сообщения от кремлевской верхушки о намерениях воспользоваться приостановлением военной помощи США и обмена разведданными, чтобы максимально навредить ВСУ.

"С начала вторжения в августе 2024 года Россия пыталась оттеснить украинские силы от выступления в Курской области путем медленного, изнурительного продвижения", — сообщают в ISW.

Сейчас же, по данным ведомства, россияне активно пытаются штурмовать позиции ВСУ и отбрасывать Силы обороны назад.

"Российские войска разрушают северную часть украинского выступления в Курской области", — отмечают аналитики.

В то же время успехами в Курской области российская армия обязана северокорейским военным. Такую информацию также подтверждают аналитики проекта DeepState, о чем стало известно 7 марта.

Напомним, 10 марта стало известно, что ВС РФ сумели оккупировать два населенных пункта в Курской области.

8 марта аналитики DeepState сообщали об успехах российской армии к северу от Суджи в районе нескольких сел.

Также аналитики ISW ранее рассказывали, что приостановка обмена разведданными между США и Украиной может повлиять не только на фронт, но и на украинский тыл.