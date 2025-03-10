На успіхи РФ у Курській області вплинуло призупинення обміну розвідданими між США і Україною, — ISW

Раніше російські військові не ставили пріоритетом зусилля з витіснення українських сил з Курської області і більший акцент робили на просуванні у Донецькій області та інших напрямках фронту.

Related video

На тлі рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про призупинення обміну розвідувальними даними з Україною російські військові активізувалися у Курській області, де впродовж кількох днів зуміли досягти певних успіхів у просуванні. Попри те, що зв’язок між призупиненням обміну розвідданими США та невдачами ЗСУ цими днями в Курській області аналітики розцінюють як непрямий, в Інституті вивчення війни вважають, що саме це рішення Білого дому могло мати руйнівні наслідки для українських оборонців. Про це стало відомо зі зведення інституту за 9 березня.

Новини зі США про призупинення надання Україні військової допомоги та невизначену у часовому вимірі паузу в обміні розвідувальними даними стало відомо 5 березня. Вже у наступні дні на Курському напрямку можна було спостерігати активізацію сил ЗС РФ.

"6 і 7 березня російські війська активізували наступальні дії з метою витіснення українських військ з Курської області", — пишуть аналітики.

Підставою для таких висновків аналітики вважають, окрім активізації ЗС РФ на цьому напрямку, повідомлення від кремлівської верхівки щодо намірів скористатися призупиненням військової допомоги США та обміну розвідданими, аби максимально нашкодити ЗСУ.

"З початку вторгнення в серпні 2024 року Росія намагалася відтіснити українські сили від виступу в Курській області шляхом повільного, виснажливого просування", — повідомляють у ISW.

Зараз же, за даними відомства, росіяни активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ та відкидати Сили оборони назад.

"Російські війська руйнують північну частину українського виступу в Курській області", — зазначають аналітики.

Водночас успіхам у Курській області російська армія завдячує північнокорейським військовим. Таку інформацію також підтверджують аналітики проєкту DeepState, про що стало відомо 7 березня.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що ЗС РФ зуміли окупувати два населених пункти у Курській області.

8 березня аналітики DeepState повідомляли про успіхи російської армії на півночі від Суджі у районі кількох сіл.

Також аналітики ISW раніше розповідали, що призупинення обміну розвідданими між США і Україною може вплинути не тільки на фронт, а й на український тил.