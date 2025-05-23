Просчеты и неточные отчеты: Генштаб назвал причины увольнения командира 59 бригады

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объяснил, что скандал с 59 бригадой связан с ситуацией на Покровском направлении. Комбрига Виктора Шевчука отправили в отставку, поскольку его отчеты не отражали реальную ситуацию на поле боя, заявил спикер Генштаба.

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О причинах скандала с 59 штурмовой бригадой Сил беспилотных систем ВСУ и о причинах увольнения Шевчука написало медиа "Суспільне".

"Суспільне" пообщалось с представителем Генштаба ВСУ Дмитрием Лиховием. Лиховий пояснил, что 59 бригада находилась в направлении главного удара ВС РФ, при этом комбриг допустил "ряд просчетов". Кроме того, командир посылал Генштабу "недостоверные доклады" о ситуации на вверенном ему участке фронта, уточнил спикер. То есть командование не знало о состоянии и дислокации подразделений. Из этих соображений подполковника Шевчука (в армии с 2015 года, возраст — 33 года) заменили на более опытного полковника Александра Сака (в армии с 2015, 31 год), сказал представитель Генштаба.

"[Принятие решения] объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами (отдельными родами) войск", — привело медиа слова Лиховия.

Кроме того, Генштабе планируют вернуть Шевчука в армию, после того, как он несколько отдохнет, говорится в статье. Его назвали "перспективным командиром" и он получит новую должность. О какой должности идет речь, представитель командования не сказал.

На странице Facebook 59 бригады нет комментариев относительно увольнения комбрига. Последние упоминания о Шевчуке — сообщения за апрель: 22 апреля подполковник высказался о "трансформации бригады, современной войне, молодежи в армии".

Скандал с 59 бригадой — детали

Отметим, 19 мая издание "Украинская правда" сообщило об увольнении командира 59 бригады СБС Богдана Шевчука, который держал оборону на Покровском направлении. Тогда же выяснилось, что подразделение возглавит Сак, который до этого руководил 47 бригадой "Магура" и 53 бригадой. Как заявили источники журналистов, решение об увольнении принимал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Позже Шевчук дал комментарий "Суспільному" относительно увольнения. По его словам, это произошло 16 мая. По мнению подполковника, возможной причиной увольнения может быть ситуация на Покровском направлении, с которой не может справиться бригада. Также он пояснил, что на одном из участков возникла угроза окружения для группы бойцов, и он самостоятельно принял решение о выводе.

20 мая Фокус собрал информацию о скандале в 59 бригаде и о событиях в 47 бригаде, комбат которой, Александр Ширшин, также решил подать в отставку. Опрошенные эксперты, среди прочего, говорили о моральных выборах, которые стоят перед командирами, и о возможной неготовности Генштаба качественно реагировать на действия подчиненных.

Напоминаем, 21 мая комбат 47 бригады Александр Ширин объяснил, почему решил уволиться из армии. Перед этим военный опубликовал сообщение, в котором назвал "дебильными" некоторые приказы командования.