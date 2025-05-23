Прорахунки та недостовірні звіти: Генштаб назвав причини звільнення командира 59 бригади

Генеральний штаб Збройних сил України пояснив, що скандал з 59 бригадою пов'язаний з ситуацією на Покровському напрямку. Комбрига Віктора Шевчука відправили у відставку, оскільки його звіти не відображали реальну ситуацію на полі бою, заявив речник Генштабу.

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Про причини скандалу з 59 штурмовою бригадою Сил безпілотних систем ЗСУ та про причини звільнення Шевчука написало медіа "Суспільне".

"Суспільне" поспілкувалось з речником Генштабу ЗСУ Дмитром Лиховієм. Лиховій пояснив, що 59 бригада перебувала у напрямку головного удару ЗС РФ, при цьому комбриг допустив "низку прорахунків". Крім того, командир надсилав Генштабу "недостовірні доповіді" про ситуацію на довіреному йому відтинку фронту, уточнив речник. Тобто командування не знало про стан та дислокацію підрозділів. З цих міркувань підполковника Шевчука (в армії з 2015 року, вік — 33 роки) замінили на більш досвідченого полковника Олександра Сака (в армії з 2015, 31 рік), сказав представник Генштабу.

"[Ухвалення рішення] пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ", — навело медіа слова Лиховія.

Крім того, Генштабі планують повернути Шевчука у військо, після того, які він дещо відпочине, ідеться у статті. Його назвали "перспективним командиром" і він отримає нову посаду. Про яку посаду ідеться, речник командування не сказав.

На сторінці Facebook 59 бригади немає коментарів щодо звільнення комбрига. Останні згадки про Шевчука — дописи за квітень: 22 квітня підполковник висловився про "трансформацію бригади, сучасну війну, молодь у війську".

Скандал з 59 бригадою — деталі

Зазначимо, 19 травня видання "Українська правда" повідомило про звільнення командира 59 бригади СБС Богдана Шевчука, який тримав оборону на Покровському напрямку. Тоді ж з'ясувалось, що підрозділ очолить Сак, який доти керував 47 бригадою "Маґура" та 53 бригадою. Як заявили джерела журналістів, рішення про звільнення приймав не командувач СБС Вадим Сухаревський, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Згодом Шевчук дав коментар "Суспільному" щодо звільнення. З його слів, це сталось 16 травня. На думку підполковника, можливою причиною звільнення може бути ситуація на Покровському напрямку, з якою не може впоратись бригада. Також він пояснив, що на одній з ділянок виникла загроза оточення для групи бійців, і він самостійно прийняв рішення про виведення.

20 травня Фокус зібрав інформацію про скандал у 59 бригаді та про події у 47 бригаді, комбат якої, Олександр Ширшин, також вирішив подати у відставку. Опитані експерти, серед іншого, говорили про моральні вибори, які стоять перед командирами, і про можливу неготовність Генштабу якісно реагувати на дії підлеглих.

Нагадуємо, 21 травня комбат 47 бригади Олександр Ширин пояснив, чому вирішив звільнитись з армії. Перед цим військовий опублікував допис, у якому назвав "дебільними" деякі накази командування.