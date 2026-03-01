США переняли у Украины тактику дроновых атак: ее впервые применили для ударов по Ирану

Американские военные во время операции в Иране применили недорогие ударные беспилотные летательные аппараты одноразового использования. Впервые такую тактику использовали Силы обороны Украины для противостояния полномасштабному вторжению РФ.

О том, что США во время войны в Иране впервые применили украинскую тактику беспилотных атак, пишет Politico. Об использовании недорогих ударных беспилотников в операции "Эпическая ярость" говорится в заметке Центрального командования США в соцсети X.

"Первые часы операции включали запуски высокоточных боеприпасов с воздуха, суши и моря. Кроме того, оперативная группа "Скорпион-страйк" Центрального командования впервые применила в боевых действиях недорогие ударные беспилотники одноразового использования", — говорится в заметке Центкома США.

Журналисты напомнили, что украинские военные начали применять такую тактику после полномасштабного вторжения России в 2022 году, и это помогло выстоять несмотря на меньшую огневую мощь и преимущество врага в количестве личного состава. Позже использование недорогих БПЛА переняли россияне, что трансформировало современную тактику ведения войны.

Война в Иране: что известно

Израиль атаковал Иран утром 28 февраля, в Тегеране и Исфахане прогремела серия взрывов. Тогда же президент США Дональд Трамп подтвердил масштабную атаку на Иран и заявил, что его страна уничтожит иранские ракеты и ракетную промышленность.

Иран нанес ответные удары, в частности массированно атаковал ОАЭ. Иранские воздушные цели ударили по Дубаю, сообщалось о жертвах и раненых среди гражданских.

В ночь на 1 марта в Иране объявили о гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате бомбардировок утром 28 февраля.

Трамп в свою очередь заявил, что в Иране было ликвидировано 40 топ-чиновников.

1 марта Иран объявил о "масштабной наступательной операции" против США и Израиля, а президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал "мощную месть" за смерть Али Хаменеи.