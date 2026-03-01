США перейняли в України тактику дронових атак: її вперше застосували для ударів по Ірану

Американські військові під час операції в Ірані застосували недорогі ударні безпілотні літальні апарати одноразового використання. Вперше таку тактику використали Сили оборони України для протистояння повномасштабному вторгненню РФ.

Про те, що США під час війни в Ірані вперше застосували українську тактику дронивих атак, пише Politico. Про використання недорогих ударних безпілотників в операції "Епічна лють" ідеться в дописі Центрального командування США в соцмережі X.

"Перші години операції включали запуски високоточних боєприпасів з повітря, суші та моря. Крім того, оперативна група "Скорпіон-страйк" Центрального командування вперше застосувала в бойових діях недорогі ударні безпілотники одноразового використання", — йдеться в дописі Центкому США.

Журналісти нагадали, що українські військові почали застосовувати таку тактику після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і це допомогло вистояти попри меншу вогневу міць і перевагу ворога в кількості особового складу. Пізніше використання недорогих БПЛА перейняли росіяни, що транформувало сучасну тактику ведення війни.

Відео дня

Війна в Ірані: що відомо

Ізраїль атакував Іран вранці 28 лютого, в Тегерані та Ісфахані пролунала серія вибухів. Тоді ж президент США Дональд Трамп підтвердив масштабну атаку на Іран і заявив, що його країна знищить іранські ракети та ракетну промисловість.

Іран завдав ударів у відповідь, зокрема масовано атакував ОАЕ. Іранські повітряні цілі вдарили по Дубаю, повідомлялося про жертви та поранених серед цивільних.

В ніч на 1 березня в Ірані оголосили про загибель верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок бомбардувань вранці 28 лютого.

Трамп своєю чергою заявив, що в Ірані було ліквідовано 40 топпосадовців.

1 березня Іран оголосив про "масштабну наступальну операцію" проти США та Ізраїлю, а президент Ірану Масуд Пезешкіан анонсував "потужну помсту" за смерть Алі Хаменеї.