Коронавирус: в Ухани открыли вторую больницу, врачей отзывают с пенсии

2020-02-07 10:38:19

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Для борьбы с короновирусом прибыли 107 медбригад из 29 провинций

В китайском городе Ухань за 10 дней построили вторую модульную больницу для инфицированных новым коронавирусом.

Об этом сообщает Синьхуа.

Больница Лэйшэньшань, расположенная на берегу озера Хуанцзя в районе Цзянся, использует модульную конструкцию, которая похожа на планировку полевого госпиталя. Она занимает площадь в 21,9 га.

Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города.

В ней будут работать около 2 тысяч медиков.

ухань, больница, коронавирус

Кроме того, в общей сложности на борьбу против коронавируса нового типа в провинции Хубэй были направлены 10 тыс. 596 медицинских работников, заявили местные власти.

Заместитель председателя правительства провинции Хубэй Ян Юньянь рассказал, что для борьбы с короновирусом прибыли 107 медбригад из 29 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения страны, а также из Народно-освободительной армии Китая.

Однако, по его словам, потребуются еще 2250 медработников из отделений респираторных заболеваний, интенсивной терапии и инфекционных заболеваний.

По его словам, в целях решения проблемы нехватки врачей правительство призвало местные больницы повторно нанять вышедших на пенсию врачей и медсестер, находящихся в хорошем состоянии здоровья. 

3 февраля в Ухане открыли первую больницу, которую за 10 дней построили для больных коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

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