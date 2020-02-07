Коронавирус: в Ухани открыли вторую больницу, врачей отзывают с пенсии
2020-02-07 10:38:19
Для борьбы с короновирусом прибыли 107 медбригад из 29 провинций
В китайском городе Ухань за 10 дней построили вторую модульную больницу для инфицированных новым коронавирусом.
Об этом сообщает Синьхуа.
Больница Лэйшэньшань, расположенная на берегу озера Хуанцзя в районе Цзянся, использует модульную конструкцию, которая похожа на планировку полевого госпиталя. Она занимает площадь в 21,9 га.
Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города.
В ней будут работать около 2 тысяч медиков.
Кроме того, в общей сложности на борьбу против коронавируса нового типа в провинции Хубэй были направлены 10 тыс. 596 медицинских работников, заявили местные власти.
Заместитель председателя правительства провинции Хубэй Ян Юньянь рассказал, что для борьбы с короновирусом прибыли 107 медбригад из 29 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения страны, а также из Народно-освободительной армии Китая.
Однако, по его словам, потребуются еще 2250 медработников из отделений респираторных заболеваний, интенсивной терапии и инфекционных заболеваний.
По его словам, в целях решения проблемы нехватки врачей правительство призвало местные больницы повторно нанять вышедших на пенсию врачей и медсестер, находящихся в хорошем состоянии здоровья.
3 февраля в Ухане открыли первую больницу, которую за 10 дней построили для больных коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.