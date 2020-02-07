Для борьбы с короновирусом прибыли 107 медбригад из 29 провинций

В китайском городе Ухань за 10 дней построили вторую модульную больницу для инфицированных новым коронавирусом.

Об этом сообщает Синьхуа.

Больница Лэйшэньшань, расположенная на берегу озера Хуанцзя в районе Цзянся, использует модульную конструкцию, которая похожа на планировку полевого госпиталя. Она занимает площадь в 21,9 га.

Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города.

В ней будут работать около 2 тысяч медиков.

Кроме того, в общей сложности на борьбу против коронавируса нового типа в провинции Хубэй были направлены 10 тыс. 596 медицинских работников, заявили местные власти.

Заместитель председателя правительства провинции Хубэй Ян Юньянь рассказал, что для борьбы с короновирусом прибыли 107 медбригад из 29 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения страны, а также из Народно-освободительной армии Китая.

Однако, по его словам, потребуются еще 2250 медработников из отделений респираторных заболеваний, интенсивной терапии и инфекционных заболеваний.

По его словам, в целях решения проблемы нехватки врачей правительство призвало местные больницы повторно нанять вышедших на пенсию врачей и медсестер, находящихся в хорошем состоянии здоровья.

3 февраля в Ухане открыли первую больницу, которую за 10 дней построили для больных коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.