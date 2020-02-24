В Италии зафиксирован шестой случай смерти от коронавируса

2020-02-24 16:57:35

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Умерла пациентка с онкозаболеванием

В больнице итальянской Брешии от короновируса умерла пациентка с онкозаболеванием. Положительный тест на вирус CONDIT-19 она получила в воскресенье, а в понедельник скончалась.

Это уже шестой зафиксированный в Италии случай смерти от китайского коронавируса, передает RAI.

 Также уточняется, что количество  заболевших в Италии достигло 224-х человек. Больше всего инфицированных вирусом находится в провинции Ломбардия – 172.

Напомним, из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Как ранее сообщал Фокус:

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