В Италии зафиксирован шестой случай смерти от коронавируса
2020-02-24 16:57:35
Умерла пациентка с онкозаболеванием
В больнице итальянской Брешии от короновируса умерла пациентка с онкозаболеванием. Положительный тест на вирус CONDIT-19 она получила в воскресенье, а в понедельник скончалась.
Это уже шестой зафиксированный в Италии случай смерти от китайского коронавируса, передает RAI.
Также уточняется, что количество заболевших в Италии достигло 224-х человек. Больше всего инфицированных вирусом находится в провинции Ломбардия – 172.
Напомним, из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.
- В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.
- Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.
- Также стало известно о четвертой жертве вируса в Италии. Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо.