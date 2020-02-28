Россиянин привез в Азербайджан коронавирус

Россиянин прибыл в Азербайджан из Ирана

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", – сказано в сообщении.

Состояние пациента оценивается как стабильное.

Специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной для предотвращения распространения болезни.

Напомним, в Беларуси у студента из Ирана обнаружили коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.