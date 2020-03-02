В Беларуси три случая коронавируса, но результаты перепроверят

2020-03-02 17:03:04

139 0

Все три подтвержденных случая выявили в Минске и Витебске

В Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса.

Об этом сообщает TUT.by со замглавы Минздрава Беларуси Натальи Жуковой.

Результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить.

Все три подтвержденных случая выявили в Минске и Витебске. В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие личные данные пациентов.

Два пациента, которые были госпитализированы в Минске, чувствуют себя нормально, у одного даже не было повышенной температуры.

Наромним, впервые коронавирус в Беларуси обнаружили 28 февраля. Инфекцию нашли у студента из Ирана. В местном МОЗ заявили, что студент прибыл в Беларусь 22 февраля, рейсом из Азербайджана, из Баку.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
Loading...