В Беларуси три случая коронавируса, но результаты перепроверят

Все три подтвержденных случая выявили в Минске и Витебске

В Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса.

Об этом сообщает TUT.by со замглавы Минздрава Беларуси Натальи Жуковой.

Результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить.

Все три подтвержденных случая выявили в Минске и Витебске. В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие личные данные пациентов.

Два пациента, которые были госпитализированы в Минске, чувствуют себя нормально, у одного даже не было повышенной температуры.

Наромним, впервые коронавирус в Беларуси обнаружили 28 февраля. Инфекцию нашли у студента из Ирана. В местном МОЗ заявили, что студент прибыл в Беларусь 22 февраля, рейсом из Азербайджана, из Баку.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.