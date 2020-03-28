Том Хэнкс с женой после лечения от коронавируса в Австралии вернулись в США
2020-03-28 18:56:00
Актер и его супруга были госпитализированы во время съемок байопика об Элвисе Пресли
Знаменитый голливудский артист Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые в Австралии заразились коронавирусом, вернулись в США. Об этом сообщает издание TMZ.
В Австралии они провели две недели в самоизоляции после положительного теста на COVID-19, а также лечения от коронавируса.
Супругов заметили 27 марта в машине в Лос-Анджелесе по пути из аэропорта домой.
После возвращения в Штаты они также должны быть на карантине.
Актер и его жена были госпитализированы во время съемок байопика об Элвисе Пресли в Австралии, работа над которым в данное время приостановлена.
Как ранее писал Фокус:
- Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия).
- Супружеская пара находилась в самоизоляции. Они проходили добровольное "заточение" в специально снятом для этой цели доме в Австралии.
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