Том Хэнкс с женой после лечения от коронавируса в Австралии вернулись в США

Актер и его супруга были госпитализированы во время съемок байопика об Элвисе Пресли

Знаменитый голливудский артист Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые в Австралии заразились коронавирусом, вернулись в США. Об этом сообщает издание TMZ.

В Австралии они провели две недели в самоизоляции после положительного теста на COVID-19, а также лечения от коронавируса.

Супругов заметили 27 марта в машине в Лос-Анджелесе по пути из аэропорта домой.

После возвращения в Штаты они также должны быть на карантине.

Актер и его жена были госпитализированы во время съемок байопика об Элвисе Пресли в Австралии, работа над которым в данное время приостановлена.

Как ранее писал Фокус:

Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия).