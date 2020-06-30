145-килограммовый американский рестлер заявил, что его изнасиловала девушка в Техасе

Спортсмен выпивал и отдыхал в одном из караоке-баров, когда к нему подсела девушка. Он согласился выпить с новой знакомой пару коктейлей.

Американский рестлер Кит Ли, выступающий в World Wrestling Entertainment (WWE), утверждает, что был изнасилован малознакомой девушкой. По словам 145-килограммового спортсмена, инцидент произошел несколько лет назад в Техасе, где он выпивал и отдыхал в одном из караоке-баров, пишет портал MOPO.

После того, как Кит спел песню на сцене, к нему за стол подсела эффектная девушка. Она выразила заинтересованность в совместном проведении досуга. Спортсмен отказался от секса с ней, но согласился выпить с новой знакомой пару коктейлей.

Утром рестлер проснулся голым в гостиничном номере и не смог вспомнить деталей прошлой ночи. По признанию атлета, он был очень напуган и после того инцидента даже решил бросить пить.

"Я могу вспомнить только то, как проснулся голым в гостиничном номере - не знаю даже, была ли это моя собственная комната. Я был растерян и находился в паническом состоянии. Повезло, что кошелек и телефон были при мне. Это может случиться с каждым. Поэтому я на всякий случай бросил пить", – сказал он.

"Вы ждете деталей? Я был одурманен и изнасилован, как бы вы это не называли", – добавил он.

Кит Ли выступает в WWE с 2018 года, он действующий чемпион Северной Америки. По итогам 2019-го американец удостоился от организации премии "Прорыв года".

Как ранее писал Фокус:

67-летний американский порноактер Рон Джереми предстал перед судом Лос-Анджелеса. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сам актер все отрицает. Сторона обвинения утверждает, что в 2014 году порнозвезда изнасиловал 25-летнюю девушку в ее собственном доме в Западном Голливуде. А в 2017 он изнасиловал еще двух – 33 и 46 лет в голливудских барах.