Аналитики Numbeo опубликовали очередной индекс преступности в разных государствах. Среди стран Европы, Украина - первая с показателем 48,84. Также в тройке лидеров Швеция (47,43) и Франция (47,37).

Об этом сообщает международный неправительственный сервис Numbeo.

Вслед за Францией в ТОПе самых преступных идут: Молдова, Ирландия, Бельгия, Объединенное Королевство, Италия, Босния и Герцоговина, а закрывает "криминальную десятку" – Черногория.

Среди всех стран мира Украина заняла 47-е место. Перед нами в мировом рейтинге Марокко и Иран. Немного отстают по уровню криминала Гана и Ирак.

Кроме того, в топ самых криминальных населенных пунктов мира попали сразу пять городов Украины: на 112 месте – Одесса, на 114 – Днепр, на 147 – Харьков, на 160 – столица Украины город Киев, и на 204-ом месте расположился город Львов.

Как известно, глобальная база данных Numbeo была основана в 2009 году для сравнения стоимости жизни в разных странах, но с 2011 года – она показывает также сравнительные данные о преступности, загрязнении, здравоохранении и трафике. На данные Numbeo ссылаются в ООН, МВФ, Всемирном банке, а также в крупнейших СМИ, в том числе: Forbes, Time, The Economist, BBC, The New York Times, и The Telegraph.