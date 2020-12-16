Лавров назвал "забавным" расследование об отравлении Навального

По словам главы МИД России, все новости об отравлении Навального "забавно читать".

Главу МИД России Сергея Лаврова назвал "несерьезным" расследование об отравлении политика Алексея Навального. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили", — сказал Лавров.

По его словам, все новости об отравлении Навального "забавно читать".

"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", — сообщил Лавров.

Российский министр продолжил: "И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку".

Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Нальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Газета The Sunday Times со сслыкой на источники в разведке сообщила, что Навального пытались отравить во второй раз во время пребывания в больнице города Омск.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel сообщалось, что Навального отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ.