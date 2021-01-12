Британские ученые выяснили, откуда взялся вирус SARS-CoV-2

Исследователи не исключают, что существует общий механизм, способствующий мутации вирусов и их способности передаваться новым хозяевам.

Ученые Кембриджского университета под руководством Института Пирбрайта в Великобритании в ходе исследований выявили ключевые генетические мутации, которые привели к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, говорится в пресс-релизе статьи опубликованной журналом PLOS Biology.

Выяснилось, что генетические адаптации, аналогичные тем, что были произведены вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболевания атипичной пневмонией SARS (severe acute respiratory syndrome) в 2003 году, позволили перейти вирусу с летучих мышей на человека.

"В этом исследовании использовалась неинфекционная безопасная платформа для изучения того, как спайковые изменения белка влияют на проникновение вируса в клетки различных диких животных, домашнего скота и домашних животных, и нам необходимо будет продолжать внимательно следить за тем, как появляются дополнительные варианты SARS-CoV-2 в ближайшие месяцы", – рассказал доктор Стивен Грэм из отделения патологии Кембриджского университета.

Исследователи не исключают существование общего механизма, делающего эту группу вирусов склонной к мутациям, которые затем позволяют инфекции переходить к новым хозяевам.

"Ученые проанализировали родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96 процентов сходен с геномом возбудителя COVID-19. Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-"шип"), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки. Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. В то же время, если в белок-"шип" RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится", – говорится в публикации.

При этом SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина. Рецепторы собак, кошек и крупного рогатого скота были идентифицированы как самые сильные взаимодействующие с белком шипа SARS-CoV-2. Его эффективное проникновение в клетки натолкнуло ученых на мысль, что инфекция может быть более легко установлена ​​у этих животных, хотя связывание рецептора — это только первый шаг в передаче вируса между различными видами животных.

Тем временем группа ученых исследовала эффективность применения вакцины AZD1222, производимой англо-шведской компанией AstraZeneca, в виде капель, вводимых в нос. Сначала опыты делали на хомяках. После вакцинации в их организмах, в сравнении с контрольной группой, была значительно меньшая вирусная нагрузка, а в легких совсем не было обнаружено вирусной РНК. Аналогичные и даже более оптимистичные результаты были получены в опытах с макаками-резус.