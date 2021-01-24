Неизвестная Молдова: чего мы не знаем об этой стране

Молдова — неведомый сосед. Винный рай и заповедник европейской истории. Фокус выбрал несколько сюжетов, мест и фактов, которые помогут лучше понять Молдову и ее жителей.

12 января Киев посетила Майя Санду, новый президент Молдовы, которая победила на выборах в ноябре 2020-го. Свой первый зарубежный визит в качестве президента она совершила именно в Украину, в отличие от своего предшественника Игоря Додона, который называл Крым русским и часто ездил в Москву, а в Киев — никогда. Поэтому в предыдущие годы отношения между Украиной и Молдовой были заморожены.

В украинской повестке дня эта страна появлялась крайне редко, несмотря на то что Молдова — один из наших ближайших соседей и в современной истории у нас есть важные общие моменты. К примеру, в 2014 году Молдова подписала договор об Ассоциации с Евросоюзом. Также на ее восточных территориях есть непризнанная Приднестровская Молдавская республика, и этот замороженный конфликт у молдаван тянется с 1991 года, гораздо дольше, чем у нас.

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На встрече в Киеве Майя Санду и Владимир Зеленский заявили, что взаимно поддерживают государственный суверенитет и территориальную целостность наших стран и курс на дальнейшую евроинтеграцию. Также президенты Молдовы и Украины намерены сотрудничать в экономических вопросах и даже анонсировали постройку современного шоссе и моста через Днестр, чтобы поездка из Киева в Кишинев сократилась до пяти часов.

Политические эксперты называют визит Майи Санду в Киев знаковым событием, которое начинает новый этап в отношениях двух стран. Однако он важен не только по внешнеполитическим причинам. Отсутствие реальных связей, большого туристического потока привело к тому, что в Украине еще с советского времени и до сих пор распространены стереотипы и предубеждения о Молдове и молдаванах. Ходят, к примеру, анекдоты о том, что молдавские мальчики выпивают стакан вина на завтрак и к 12 годам умеют делать евроремонт — из-за представлений, будто в Молдове все изготавливают вино и зарабатывают как гастарбайтеры-строители. В то же время мы крайне мало знаем об истории, культуре и жизни Молдовы в целом, чтобы разобраться, сколько правды в этих избитых шутках.

Братья или нет

[ + – ] Господарь Штефан чел Маре, или Великий, правил Молдовским княжеством в XV–XVI вв. — и так хорошо, что стал национальным героем. Этот его монумент называют памятником-путешественником, поскольку он стоял в трёх местах в Кишинёве и дважды вывозился в разные города Румынии

На территории Европы есть несколько примеров стран-"близнецов", которые являются отдельными государствами, но исторически, культурно и этнически настолько близки, что могли бы быть одной страной. Это, к примеру, Германия и Австрия, Греция и Кипр, а также Молдова и Румыния. Последние с XIV века были соседними княжествами — Молдовой и Валахией, жители которых исповедовали православие, говорили на одном языке, а их князья тоже назывались одинаково — господарями. Располагаясь на стратегически выгодной территории между Дунаем и Днестром, Молдова и Валахия вместе страдали от завоеваний и вассалитета от Османской и Российской империй. В средине XIX века княжества объединились и впоследствии взяли название Королевство Румыния. Оно просуществовало до 40-х годов XX века. В 1940 году советские войска аннексировали территорию Молдовы, была создана Молдавская ССР.

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Официальная советская политика продвигала идею, что молдаване — отдельный от румын этнос, а молдавский язык отличается от румынского, в связи с чем его перевели на кириллицу. Поэтому после провозглашения суверенитета в 1989 году первое, что сделали молдаване, — попытались восстановить старые связи с румынами, перешли на латиницу и даже на некоторое время взяли румынский флаг и гимн в качестве символов своей суверенности. В стране распространилось движение юнионистов, которые выступают за воссоединение Молдовы и Румынии.

Сложилась уникальная ситуация: если обычно националистические движения выступают за независимость своей страны или региона, то молдавские юнионисты, считающиеся правым движением, хотят присоединить Молдову к Румынии. В то же время сильны голоса молдаванистов, считающих, что такое объединение опасно и нужно сохранять независимость. На этих противоречиях в 1990-е сыграла Россия, которая участвовала в конфликте в Приднестровье и создании непризнанной республики.

Собственно, все крупные политические столкновения в современной Молдове происходили между этими противниками. Движение юнионистов считается прогрессивным, привлекающим молодёжь, поскольку ратует за устремление страны на Запад, а молдаванистов ассоциируют с отжившим советским наследием, хотя они выступают за сохранение независимости Молдовы. Параллельно с уличными демонстрациями участников обоих движений местные интеллектуалы регулярно дискутируют о том, есть ли отдельная молдавская идентичность и язык, но к единому мнению так и не пришли.

Языковая проблема в Молдове так же политизирована, как и в Украине. В то время как лингвисты считают язык Молдовы румынским или диалектом румынского, политики с прозападными взглядами говорят, что он румынский, а деятели с пророссийскими взглядами — что молдавский. Когда Майя Санду стала президентом, на ее официальном сайте сменили язык с MOL на RO, и эта новость прозвучала во всех медиа страны.

Навести мосты

[ + – ] Молдова, акция "Мост цветов"

Большой участок границы между Молдовой и Румынией пролегает по реке Прут. В советское время эти 700 км называли водной Берлинской стеной. Когда "железный занавес" пал, румыны и молдаване организовали массовую акцию под названием "Мост цветов". 6 мая 1990 года границу открыли на несколько часов, румыны по восьми мостам перебирались на молдавский берег и встречались с родственниками и друзьями, которых не видели много лет. Переходя через реку, они бросали цветы в воду, благодаря этому акция и получила свое название. Всего в этот день границу пересекли около 1,2 млн человек.

Один из мостов, в приграничном городке Унгени, особенно примечателен. В 1876-м его спроектировал французский инженер Густав Эйфель, которого пригласили представители местной железной дороги. Это было задолго до того, как Эйфель построил свою знаменитейшую башню в Париже. Но в конструкции и облике моста безошибочно угадывается его стиль. А через несколько лет Эйфель поработал уже в румынских Яссах неподалеку от Унгени, спроектировав роскошный отель Grand Hotel Traian.

Культурные слои

[ + – ] Молдова, Старый Орхей

Молдова — Terra incognita не только для украинцев. По статистике UN World Tourism Organisation, в 2019 году она была на 25-м месте в рейтинге стран с самым маленьким туристическим потоком, который составил 145 тыс. человек. Поэтому путеводители для западноевропейских туристов часто начинаются с того, что, хоть эту страну мало кто посещает, она старинная и полна чудесных достопримечательностей.

Чтобы понять богатое историческое прошлое Молдовы, стоит посетить Старый Орхей, природно-культурный заповедник в 60 км к северо-востоку от Кишинева. Он расположен на 500 га в излучине реки Реут. В долине, окруженной рекой и скалами, археологи нашли следы всех цивилизаций, побывавших в Молдове. Здесь построило свою крепость племя даков в VI–I веках до н. э. Затем отметились монголы в XIII веке, когда эту территорию завоевала Золотая Орда, оставив руины как культовых, так и общественных сооружений. После монголов на реке Реут поселились молдаване, и от средневекового города остались скальные монастыри. В сочетании с живописной природой эти археологические памятники особенно впечатляют.

На счастье и здоровье

[ + – ] Молдова, праздник Мэрцишор

Один из самых светлых и ярких праздников в Молдове — Мэрцишор, встреча весны 1 марта. Истоки праздника тянутся к языческим временам, когда весну считали началом года и отмечали возрождение природы. В современном варианте праздника люди выходят 1 марта на улицы, устраивают гуляния, ярмарки и фестивали, а также дарят друг другу талисманы на счастье и здоровье, которые тоже называются мэрцишорами. Их делают из перевитых между собой белых и красных ниток и добавляют бутоньерку в форме цветка, фигурки человека или монеты. Талисман положено носить на одежде в течение всего марта, а 31-го числа — перевешивать его на дерево, чтобы оно хорошо плодоносило. В некоторых местностях мэрцишоры привешивают на окна и двери домов, на рога скота, чтобы отогнать злых духов. Этот праздник отмечают не только в Молдове, но и в Румынии, а также на Буковине, где есть места компактного проживания румын.

Взлеты и падения

[ + – ] Молдова, город Сорока Gipsy Hills

В шутке о мальчике, который умеет делать евроремонт, есть доля правды. Молдова — бедная страна, по государственной статистике, почти треть из 3,5 млн ее жителей — трудовые мигранты. По данным Всемирного банка, в 2019-м молдаване перевели в страну из-за рубежа $1,6 млрд, что составляет 15,1% ВВП страны (для сравнения: украинские мигранты перевели $13,7 млрд, или 9,5% национального ВВП). Кроме того, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,2 млн молдаван имеют румынские паспорта (в стране разрешено двойное гражданство), что дает им право получать, к примеру, пенсию соседней страны.

Потому туристы часто едут в Молдову, чтобы наблюдать контрасты между бедностью и роскошью. Главная достопримечательность в этом отношении — город Сорока на севере страны. Здесь компактно проживает община ромов, за что местные прозвали город ромской столицей, а на Западе — Gipsy Hills. На холмах в центре Сороки есть удивительный квартал, где живут цыганские бароны, которые выстраивают себе невиданной роскоши дома. Помимо того, что эти особняки огромны, их владельцы вдохновляются архитектурой известных в мире сооружений. Поэтому в Сороке можно увидеть копию московского Большого театра с тройкой лошадей на крыше, базилики Святого Петра в Ватикане или вашингтонского Капитолия.

Винный рай

[ + – ] Молдова, винный погреб

В чем Молдова добивается успехов, так это в производстве вина. Страна входит в число 20 крупнейших мировых производителей этого спиртного напитка, по данным Международной организации виноградарства и вина. У молдаван действует более сотни винодельческих предприятий — от крупных заводов до мелких виноделен, не считая деревенских виноградников, с которых местные жители собирают урожай и делают напиток для собственного потребления.

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В стране хорошо развит винный туризм, одна из самых известных достопримечательностей — винный завод "Миллештий Мичь" неподалеку от Кишинева. Он полностью подземный, расположен в бывших известняковых выработках на глубине 30–85 м. Но поражает другое — масштаб этого места. Подземные галереи и переходы имеют длину около 200 км, а 55 км из них занимают хранилища вина — как в бочках, так и в бутылках. Коллекция вин насчитывает более 1,5 млн бутылок, за что "Миллештий Мичь" внесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2005 году как самый крупный винный погреб в мире. Туристам в этом месте предлагают не только пешие экскурсии, но и подземные поездки на автомобиле, и, конечно же, дегустации.

На слуху

[ + – ] Дан Балан

О популярной культуре Молдовы украинцы знают мало. Краем уха мы слышали о группе "Здоб ши Здуб", которая участвовала в Евровидении в 2005 и 2011 годах. Гораздо больше у нас известен певец Дан Балан, который живет в Киеве, записывает дуэты с украинскими исполнителями и участвует в популярном песенном шоу "Голос країни". В то же время Дан Балан — один из самых известных молдавских исполнителей в мире. В 2003-м его песня Dragostea Din Tei стала мировым хитом, было продано более 8 млн копий. В последующие годы сингл приобрел статус мультиплатинового в Европе, Азии и Латинской Америке, а его кавер-версии исполняли десятки музыкантов на разных языках.

Сами молдаване считают Дана Балана одним из наиболее влиятельных представителей поп-культуры, но не за его международный успех, а за то, что отец певца Михай Балан возглавлял Службу информации и безопасности Республики Молдова с 2012 по 2017 год.