Журналист рассказал об одиночестве Трампа в последние минуты президентства

Корреспондент Джим Акоста назвал "жалким зрелищем" последнее выступление Дональда Трампа в должности главы Белого дома.

Дональд Трамп в последние мгновения своего президентства выглядел грустным и одиноким. Как в воскресенье, 24 января, сообщил CNN, об этом заявил американский журналист Джим Акоста.

Акоста отметил, что на военной базе "Эндрюс" Трамп перед тем, как сесть на борт Air Force One, который затем доставил его вместе с семьей в резиденцию Мар-а-Лаго в штате Майами, обратился к поддерживающей его толпе, которая состояла из пары сотен человек.

"Это было печальное и жалкое зрелище", — сказал Акоста.

По словам журналиста, прежде он никогда не видел Дональда Трампа настолько одиноким. Акоста предположил, что у Трампа мог бы быть "другой исход", если бы он "не спровоцировал бунт", который затем перерос в штурм Капитолия 6 января. Последнее событие, по мнению корреспондента, было попыткой 45-го президента отменить результаты выборов, которая уничтожила остатки доверия к нему со стороны его сторонников.

Напомним, что Дональд Трамп оставил на рабочем столе в Овальном кабинете личную записку для Байдена.

Как сообщалось ранее, 20 января демократ Джо Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.

В сети уже появился список первых 17 указов 46-го президента Соединенных Штатов. Более половины из них отменяют решения его предшественника Дональда Трампа.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена

20 января чета Трампов покинула Белый дом. На вертолете супруги отправились на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где Трамп выступил со своей прощальной речью. Затем чета Трампов села в самолет и отправилась в частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.