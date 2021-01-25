Журналіст розповів про самотність Трампа в останні хвилини президентства

Кореспондент Джим Акоста назвав "жалюгідним видовищем" останній виступ Дональда Трампа на посаді глави Білого дому.

Дональд Трамп в останні миті свого президентства виглядав сумним і самотнім. Як у неділю, 24 січня, повідомив CNN, про це заявив американський журналіст Джим Акоста.

Акоста зазначив, що на військовій базі "Ендрюс" Трамп перед тим, як сісти на борт Air Force One, який потім доставив його разом із сім'єю до резиденції Мар-а-Лаго в штаті Маямі, звернувся до підтримувальників у натовпі, який складався з декілька сотень людей.

"Це було сумне й жалюгідне видовище", — сказав Акоста.

За словами журналіста, раніше він ніколи не бачив Дональда Трампа настільки самотнім. Акоста припустив, що у Трампа міг би бути "інший результат", якби він "не спровокував бунт", що потім переріс у штурм Капітолію 6 січня. Остання обставина, на думку кореспондента, була спробою 45-го президента скасувати результати виборів, яка знищила залишки довіри до нього з боку його прихильників.

Нагадаємо, що Дональд Трамп залишив на робочому столі в Овальному кабінеті особисту записку для Байдена.

Як повідомлялося раніше, 20 січня демократ Джо Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала і Камала Харріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.

У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів виборців, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена

20 січня подружжя Трампів покинуло Білий дім. На вертольоті подружжя вирушило на військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де Трамп виступив зі своєю прощальною промовою. Потім подружжя Трампів сіло в літак і відправилося в приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.