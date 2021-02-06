У МИД РФ появился аккаунт в TikTok: первое видео – с Навальным

В МИД отметили, что идея создать аккаунт в соцсети появилась давно. Но что-то ускорило процесс.

У Министерства иностранных дел России в субботу, 6 февраля, появился аккаунт в TikTok. Его подлинность подтвердила российским СМИ представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В частности, она рассказала ТАСС, что идея о создании профиля МИД в соцсети назревала уже давно.

"А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа", – сказала представитель МИД журналистам.

Первая публикация в соцсети появилась около 16.00 по киевскому времени, всего их две. Оба видео посвящены российской вакцине "Спутник V". В одном из них оппозиционер говорит о скептическом отношении к российской вакцине в западных странах. В ответ на это ведомство приводит кадры пятничной пресс-конференции, на которой присутствовал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он поздравляет РФ с публикацией отчета в журнале The Lancet, в котором говорится об эффективности российской разработки.

На втором видео показаны кадры с той же пресс-конференции в той части, где министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о поздравлении с успехом вакцины от госсекретаря США Энтони Блинкена в телефонном разговоре.

Ранее российские ученые опубликовали в Lancet исследования "Спутник V". По данным ученых, проводивших завершающую фазу испытаний препарата, эффективность вакцины "Спутник V" превысила 91% при "минимальных побочных эффектах".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.