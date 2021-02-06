У МЗС РФ з'явився аккаунт в TikTok: перше відео — з Навальним

У МЗС зазначили, що ідея створити акаунт в соцмережі зʼявилася давно. Але щось прискорило процес.

У Міністерства закордонних справ Росії у суботу, 6 лютого, зʼявився аккаунт в TikTok. Його справжність підтвердила російським ЗМІ представник зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

Зокрема, вона розповіла ТАСС, що ідея про створення профілю МЗС в соцмережі назрівала вже давно.

"А розвиток подій останніх тижнів прискорило процес. Це не данина моді, а просто інформаційна робота", — сказала представник МЗС журналістам.

Перша публікація в соцмережі зʼявилася близько 16.00 за київським часом, усього їх дві. Обидва відео присвячені російській вакцині "Супутник V". В одному з них опозиціонер каже про скептичне ставлення до російської вакцини в західних країнах. У відповідь на це відомство приводить кадри пʼятничної прес-конференції, на якій був присутній глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він вітає РФ з публікацією звіту в журналі The Lancet, в якому йдеться про ефективність російської розробки.

На другому відео показані кадри з тієї ж прес-конференції в тій частині, де міністр закордонних справ Сергій Лавров розповів про привітання з успіхом вакцини від держсекретаря США Ентоні Блінкена в телефонній розмові.

Раніше російські вчені опублікували в Lancet дослідження "Супутник V". За даними вчених, які проводили завершальну фазу випробувань препарату, ефективність вакцини "Супутник V" перевищила 91% при "мінімальних побічних ефектах".

Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 року. Крім того Навальному призначили штраф у розмірі 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував повернувся в Росію російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві і в Пітері і 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

Повернувся в Росію 17 січня Навальний після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.