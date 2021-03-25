UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Голая американка заблудилась в ливневой канализации и блуждала три недели (фото, видео)

113
спасение, ливневая канализация. женщина
Фото: ABC-7 | Чтобы достать женщину из ливневки, понадобились лестница, ремни и бригада спасателей

О пропаже подруги еще 20 дней назад заявил ее бойфренд.

43-летняя жительница американского города Делрей-Бич, штат Флорида, попала в сводку новостей после того, как ее обнаженную нашел в ливневой канализации пешеход, услышавший крик о помощи, передает телеканал ABC-7.

Мужчина сразу же позвонил в службу экстренной помощи. Когда спасатели прибыли на место, они увидели истощенную голую женщину, которая не могла выбраться из колодца для ливневки. Сотрудники службы спасения воспользовались лестницей и ремнями, чтобы достать ее. Пока продолжалась операция по освобождению, вокруг собралась большая толпа зевак, которые радостно приветствовали женщину, когда ее достали из колодца.

спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина
спасение из канализации, женщина

Потерпевшую, у которой кроме синяков и ссадин, диагностировали сильное обезвоживание, отправили в больницу.

Разбираясь в ситуации, правоохранители выяснили, что об исчезновении этого человека еще 20 дней назад заявил ее бойфренд. Сама пострадавшая рассказала, что она купалась в канале возле дома своего парня, когда наткнулась на дверной проем на мелководье и начала следовать по туннелям, пока не поняла, что потерялась. По ее словам, блуждала там три недели.

Когда она добралась до места, которое освещалось светом с улицы, то решила сидеть там и ждать помощи.

Офицеры полиции отметили в комментарии репортерам, что во время разговора с ними женщина казалась вполне адекватной, несмотря на предполагаемые проблемы с психическим здоровьем и злоупотребление наркотиками.

Позже правоохранители связались с матерью женщины, которая рассказала им, что ее дочь часто совершает странные поступки и принимает неверные решения, когда находится под действием наркотиков.

Напомним, американка Дженнифер Литтл из Калифорнии вместе с мужем передвигала мебель и случайно заметила железный люк, о существовании которого даже не догадывалась. Выяснилось, что под ее домом расположен секретный бункер времен Холодной войны.