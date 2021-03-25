Голая американка заблудилась в ливневой канализации и блуждала три недели (фото, видео)

О пропаже подруги еще 20 дней назад заявил ее бойфренд.

43-летняя жительница американского города Делрей-Бич, штат Флорида, попала в сводку новостей после того, как ее обнаженную нашел в ливневой канализации пешеход, услышавший крик о помощи, передает телеканал ABC-7.

Мужчина сразу же позвонил в службу экстренной помощи. Когда спасатели прибыли на место, они увидели истощенную голую женщину, которая не могла выбраться из колодца для ливневки. Сотрудники службы спасения воспользовались лестницей и ремнями, чтобы достать ее. Пока продолжалась операция по освобождению, вокруг собралась большая толпа зевак, которые радостно приветствовали женщину, когда ее достали из колодца.

Потерпевшую, у которой кроме синяков и ссадин, диагностировали сильное обезвоживание, отправили в больницу.

Разбираясь в ситуации, правоохранители выяснили, что об исчезновении этого человека еще 20 дней назад заявил ее бойфренд. Сама пострадавшая рассказала, что она купалась в канале возле дома своего парня, когда наткнулась на дверной проем на мелководье и начала следовать по туннелям, пока не поняла, что потерялась. По ее словам, блуждала там три недели.

Когда она добралась до места, которое освещалось светом с улицы, то решила сидеть там и ждать помощи.

Офицеры полиции отметили в комментарии репортерам, что во время разговора с ними женщина казалась вполне адекватной, несмотря на предполагаемые проблемы с психическим здоровьем и злоупотребление наркотиками.

Позже правоохранители связались с матерью женщины, которая рассказала им, что ее дочь часто совершает странные поступки и принимает неверные решения, когда находится под действием наркотиков.

Напомним, американка Дженнифер Литтл из Калифорнии вместе с мужем передвигала мебель и случайно заметила железный люк, о существовании которого даже не догадывалась. Выяснилось, что под ее домом расположен секретный бункер времен Холодной войны.