Гола американка заблукала в зливовій каналізації і блукала три тижні (фото, відео)

Про зникнення подруги ще 20 днів тому заявив її бойфренд.

43-річна мешканка американського міста Делрей-Біч, штат Флорида, потрапила в новини після того, як її оголену знайшов у зливовій каналізації пішохід, який почув крик про допомогу, передає телеканал ABC-7.

Чоловік одразу ж зателефонував до служби екстреної допомоги. Коли рятувальники прибули на місце, вони побачили виснажену голу жінку, яка не могла вибратися з ливнівки. Співробітники служби порятунку скористалися сходами і ременями, щоб дістати її. Поки тривала операція зі звільнення, навколо зібрався великий натовп роззяв, які радісно вітали жінку, коли її дістали з каналізації.

Потерпілу, у якої крім синців і саден, діагностували сильне зневоднення, відправили в лікарню.

Розбираючись у ситуації, правоохоронці з'ясували, що про зникнення цієї людини ще 20 днів тому заявив її бойфренд. Сама потерпіла розповіла, що вона купалася в каналі біля будинку свого хлопця, коли натрапила на дверний отвір на мілководді і почала слідувати по тунелях, поки не зрозуміла, що загубилася. За її словами, блукала там три тижні.

Коли вона дісталася до місця, яке висвітлювалося світлом з вулиці, то вирішила сидіти там і чекати на допомогу.

Офіцери поліції зазначили в коментарі репортерам, що під час розмови з ними жінка здавалася цілком адекватною, незважаючи на передбачувані проблеми з психічним здоров'ям і зловживання наркотиками.

Пізніше правоохоронці зв'язалися з матір'ю жінки, яка розповіла їм, що її дочка часто робить дивні вчинки і приймає неправильні рішення, коли перебуває під дією наркотиків.

Нагадаємо, що американка Дженніфер Літтл з Каліфорнії разом з чоловіком пересувала меблі і випадково помітила залізний люк, про існування якого навіть не здогадувалася. З'ясувалося, що під її будинком розташований секретний бункер часів Холодної війни.