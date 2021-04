Первоапрельская шутка: в Бельгии людей обманом собрали в парке, где их разогнала полиция (фото, видео)

В Брюсселе полиция слезоточивым газом и водометами разогнала тысячи людей, которые проигнорировали карантинные ограничения и собрались на вечеринку в городском парке, которая, как оказалась, оказалась первоапрельской шуткой организаторов.

Об этом сообщает Reuters.

Мошенники анонсировали в Facebook, что на мероприятии будет много ди-джеев, певцов, в нем примет участие и продюсер Кельвин Харрис и французская группа Daft Punk.

По информации местной полиции, в парке Буа-де-ла-Камбр собралось около двух тысяч человек. Местные СМИ написали, что было около 5 тысяч посетителей.

Сотни полицейских в защитном снаряжении, а некоторые верхом на лошадях, разгоняли толпу, применяя водометы и слезоточивый газ.

Собравшееся же люди с криками "Свобода" бросали в полицейских камни и бутылки.

"Мы все находимся в депрессии. Через две недели мне исполняется 18 лет, и я не хочу зря тратить молодые годы. Мы пришли сюда не раздражать полицию, а показать, что у нас тоже есть жизнь и мы хотим ей наслаждаться", – сказал один из студентов, посетивший вечеринку.

Агентство сообщает, что в результате столкновений два человека получили травмы, включая женщину, которую ударила лошадь.

Также получили увечья трое полицейских, а четыре человека были арестованы.

I guess we all miss going out but this might be a bit excessive...



Brussels Bois de la Cambre tonight. pic.twitter.com/VwfAafNWuO