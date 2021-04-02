Першоквітневий жарт: у Бельгії людей обманом зібрали в парку, де їх розігнала поліція (фото, відео)
Поліції довелося застосовувати водомети і газ, щоб розігнати багатотисячну юрбу, яка прийшла на неіснуючий концерт.
У Брюсселі поліція сльозогінним газом і водометами розігнала тисячі людей, які проігнорували карантинні обмеження і зібралися на вечірку у міському парку, яка, як виявилося, була першоквітневим жартом організаторів.
Про це повідомляє Reuters.
Шахраї анонсували у Facebook, що на заході буде багато ді-джеїв, співаків, у ньому візьме участь і продюсер Кельвін Харріс і французька група Daft Punk.
За інформацією місцевої поліції, в парку Буа-де-ла-Камбрія зібралося близько двох тисяч людей. Місцеві ЗМІ написали, що було близько 5 тисяч відвідувачів.
Сотні поліцейських у захисному спорядженні, а деякі верхи на конях, розганяли натовп, застосовуючи водомети і сльозогінний газ.
Люди, що зібралися, з криками "Свобода" кидали в поліцейських каміння і пляшки.
"Ми всі перебуваємо в депресії. Через два тижні мені виповнюється 18 років, і я не хочу даремно витрачати молоді роки. Ми прийшли сюди не дратувати поліцію, а показати, що у нас теж є життя і ми хочемо ним насолоджуватися", — сказав один зі студентів, який відвідав вечірку.
Агентство повідомляє, що у результаті зіткнень дві людини отримали травми, зокрема жінка, яку вдарила коня.
Die Polizei beginnt die Räumung. pic.twitter.com/IGeYRp6ZB9— Stefan Krabbes (@StefanKrabbes) April 1, 2021
Також отримали каліцтва троє поліцейських, а чотири людини заарештували.
I guess we all miss going out but this might be a bit excessive...— Max Zander (@The_Max_Zander) April 1, 2021
Brussels Bois de la Cambre tonight. pic.twitter.com/VwfAafNWuO
Минулого тижня в Бельгії ввели третій за рахунком локдаун, що забороняє збиратися на вулицях групами більше ніж чотири людини. Прокуратура Брюсселя почала розслідування, щоб зʼясувати, хто стоїть за публікацією у Facebook.
Мер Брюсселя Філіп Клоуз заявив, що він розуміє, що людям потрібно подихати свіжим повітрям, але такі збори неприпустимі.
"Ті, хто не підкоряється поліції, ризикують бути заарештованими та залученими до відповідальності", — попередив він у Twitter.
Нагадаємо, в Нідерландах правоохоронці застосували водомети для розгону демонстрації проти коронавірусних обмежень у центрі Гааги. На акцію протесту зібралися понад 200 осіб, що відповідно до карантинних норм, перевищує допустиму кількість учасників масових заходів.