Першоквітневий жарт: у Бельгії людей обманом зібрали в парку, де їх розігнала поліція (фото, відео)

У Брюсселі поліція сльозогінним газом і водометами розігнала тисячі людей, які проігнорували карантинні обмеження і зібралися на вечірку у міському парку, яка, як виявилося, була першоквітневим жартом організаторів.

Про це повідомляє Reuters.

Шахраї анонсували у Facebook, що на заході буде багато ді-джеїв, співаків, у ньому візьме участь і продюсер Кельвін Харріс і французька група Daft Punk.

За інформацією місцевої поліції, в парку Буа-де-ла-Камбрія зібралося близько двох тисяч людей. Місцеві ЗМІ написали, що було близько 5 тисяч відвідувачів.

Сотні поліцейських у захисному спорядженні, а деякі верхи на конях, розганяли натовп, застосовуючи водомети і сльозогінний газ.

Люди, що зібралися, з криками "Свобода" кидали в поліцейських каміння і пляшки.

"Ми всі перебуваємо в депресії. Через два тижні мені виповнюється 18 років, і я не хочу даремно витрачати молоді роки. Ми прийшли сюди не дратувати поліцію, а показати, що у нас теж є життя і ми хочемо ним насолоджуватися", — сказав один зі студентів, який відвідав вечірку.

Агентство повідомляє, що у результаті зіткнень дві людини отримали травми, зокрема жінка, яку вдарила коня.

Також отримали каліцтва троє поліцейських, а чотири людини заарештували.

I guess we all miss going out but this might be a bit excessive...



Brussels Bois de la Cambre tonight. pic.twitter.com/VwfAafNWuO