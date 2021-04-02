Стрельба рядом с Капитолием: два человека погибли, один – в тяжелом состоянии (видео)

Мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить заграждение и врезался в толпу полицейских, после чего по нему открыли огонь.

Сотрудники полиции в пятницу, 2 апреля, заблокировали здание Конгресса США после того, как поступили сообщения о выстрелах в этом районе и произошел инцидент с темным седаном, водитель которого намеревался протаранить заграждение и наехал на правоохранителей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, в результате инцидента двое полицейских получили травмы и были госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Позже журналист Джейк Шерман сообщил, что один из копов скончался.

Водитель, который в них врезался, якобы вышел из машины и стал размахивать ножом, в результате чего сотрудники полиции открыли по нему огонь. Его состояние медики оценивали как критическое. Позже агентство NBC News, ссылаясь на шефа полиции Йогананду Питтмана, сообщило о смерти нападавшего.

Примечательно, что инцидент произошел в момент, когда Конгресс США находится на каникулах.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что войска Национальной гвардии собираются недалеко от места аварии. Замечен также вертолет.

Происшествие случилось примерно в 90 метрах от входа в здание Капитолия со стороны Сената. ограждение, которое препятствовало движению транспорта в этом районе, было недавно снято, поскольку Капитолий начал открываться после беспорядков 6 января.

Сенаторы и персонал используют контрольно-пропускной пункт, рядом с которым произошел инцидент, в рабочие дни.

Сейчас все здания Капитолия заблокированы "из-за внешней угрозы безопасности". Сотрудникам приказали не входить в здания и не покидать их.

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих тогда еще действующего президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, поскольку те собирались подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное столкновение с участием сотрудников полиции. Копы освободили здание, но в результате происшествия погибли четыре человека, а один полицейский умер в больнице.

После штурма Капитолия некоторые члены Конгресса выражают обеспокоенность, что их коллеги-законодатели с правыми взглядами могут нести угрозу их жизни.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.

Документ об импичменте Трампу Палата представителей Конгресса США обнародовала еще 11 января. В нем на тот момент еще действовавшего президента США обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи "подстрекательствами" последнего к беспорядкам на Капитолийском холме.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

В Сенате, однако, импичмент Трампу не поддержали – инициатива не получила достаточного количества голосов.