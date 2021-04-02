Стрілянина поруч із Капітолієм: двоє людей загинули, один — у важкому стані (відео)

Чоловік за кермом автомобіля спробував протаранити загородження і врізався в натовп поліцейських, після чого по ньому відкрили вогонь.

Співробітники поліції в п'ятницю, 2 квітня, заблокували будівлю Конгресу США після того, як надійшли повідомлення про постріли в цьому районі й стався інцидент із темним седаном, водій якого мав намір протаранити загородження і наїхав на правоохоронців. Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, унаслідок інциденту двоє поліцейських отримали травми і були госпіталізовані, один із них — у важкому стані. Пізніше журналіст Джейк Шерман повідомив, що один із копів помер.

Водій, який в них врізався, нібито вийшов із машини і почав розмахувати ножем, унаслідок чого співробітники поліції відкрили по ньому вогонь. Його стан медики оцінювали як критичний. Пізніше агентство NBC News, посилаючись на шефа поліції Йогананда Піттмана, повідомило про смерть нападника.

Варто зазначити, що інцидент стався в момент, коли Конгрес США знаходиться на канікулах.

На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що війська Національної гвардії збираються недалеко від місця аварії. Помічений також вертоліт.

Подія трапилася приблизно в 90 метрах від входу в будівлю Капітолію з боку Сенату. Огорожа, яка перешкоджала руху транспорту в цьому районі, була нещодавно знята, оскільки Капітолій почав відкриватися після заворушень 6 січня.

Сенатори і персонал використовують контрольно-пропускний пункт, поруч з яким стався інцидент, у робочі дні.

Зараз всі будівлі Капітолію заблоковані "через зовнішню загрозу безпеки". Співробітникам наказали не входити в будівлі та не залишати їх.

Нагадаємо, 6 січня, приблизно о 13:00 за східноєвропейським часом сотні протестувальників, які підтримують тоді ще чинного президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів виборців, оскільки ті збиралися підтвердити перемогу Джо Байдена.

Приблизно о 15:00 біля вхідних дверей в Палату представників сталася збройна сутичка за участю співробітників поліції. Копи звільнили будівлю, але внаслідок події загинули чотири людини, а один поліцейський помер у лікарні.

Після штурму Капітолію деякі члени Конгресу висловлюють стурбованість, що їхні колеги-законодавці з правими поглядами можуть нести загрозу їх життю.

Наступного дня після штурму Капітолію, 7 січня, головний демократ Сенату Чак Шумер закликав до негайного усунення президента Дональда Трампа від займаної посади.

Документ про імпічмент Трампу Палата представників Конгресу США оприлюднила ще 11 січня. У ньому на той момент ще чинного президента США позначили, як "загрозу для конституції, демократії та нацбезпеки США", у зв'язку з "підбурюванням" останнього до безладів на Капітолійському пагорбі.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії главою Білого дому, щодо якої цю процедуру починали двічі.

У Сенаті, проте, імпічмент Трампу не підтримали — ініціатива не отримала достатньої кількості голосів.